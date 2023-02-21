SHN 室內小型幼犬營養配方

SHN 室內小型幼犬營養配方

犬隻乾糧

適用於主要生活在室內的小型犬（成年體重不超過 10 公斤） - 最多 10 個月大

包裝

1.5kg

3kg

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優點

支持免疫系統

生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。室內生活小型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。

消化系統健康，改善糞便質量

嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白質L.I.P.）、適宜纖維含量及高品質碳水化合物，有助支持消化系統健康，幫助減少糞便體積與異味。

毛髮健康

含營養成分有助支持皮膚及毛髮健康，含Ω3脂肪酸（EPA及DHA）。

呵護牙齒健康

含螯合鈣，預防牙結石形成的機率，呵護口腔衛生。

營養資訊