SHN 室內小型幼犬營養配方

產品詳情
優點
支持免疫系統
生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。室內生活小型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。
消化系統健康，改善糞便質量
嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白質L.I.P.）、適宜纖維含量及高品質碳水化合物，有助支持消化系統健康，幫助減少糞便體積與異味。
毛髮健康
含營養成分有助支持皮膚及毛髮健康，含Ω3脂肪酸（EPA及DHA）。
呵護牙齒健康
含螯合鈣，預防牙結石形成的機率，呵護口腔衛生。
營養資訊
ANALYTICAL CONSTITUANTS: Crude Protein 25.0% (min.), Crude Fat 16.0% (min.), Calcium 1.048% (min.), Phosphorus 0.800% (min.), Ash 8.7% (max.), Crude Fiber 2.5% (max.), Moisture 10.5% (max.), Vitamin E 500 mg/kg, Vitamin C 395 mg/kg, Omega-3 fatty acids (including DHA): 0.76%.
成分: 米、脱水禽肉蛋白、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、玉米粉、甜菜漿、水解動物蛋白(家禽)、礦物質、玉米麩質、小麥麵粉、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3 -葡聚糖來源)、裂殖壺藻油HA來源)、金盞花、絲蘭汁。添加劑(每千克)*L.I.P :嚴選消化率90 %以上的蛋白質
營養添加劑:維他命A 25000國際單位、維他命D3 1200國際單位、El (鐵) 42mg、E2 (碘) 42mg、E4(銅) 13mg、E5 (錳) 55mg、E6 (鋅) 1厸mg、E8 (硒) 0 08mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑;抗氧化物。