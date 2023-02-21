BHN 柴犬成犬專屬配方

產品詳情
優點
毛髮及皮膚健康
富含EPA/DHA、琉璃苣油等營養素，幫助皮膚毛髮健康亮麗。
消化系統健康
針對柴犬腸胃健康需求研製而成，幫助腸胃保健。
理想體重
均衡配方維持理想體重
度身打造的顆粒設計
獨特顆粒設計: 顆粒形狀、大小、質感及配方皆為柴犬而特別設計。配方含有鈣螯合物有助減少牙垢形成。
營養資訊
成分：玉米、大米、脫水家禽蛋白、植物分離蛋白*、玉米麩質、動物脂肪、玉米粉、水解動物蛋白、甜菜漿、大豆油、魚油、蔬菜纖維、礦物質、酵母及酵母提取物、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油（0.1%）、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質。 添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A31 000國際單位、維生素D3800國際單位、E1（鐵）49mg、E2（碘）4.9mg、E4（銅）15mg、E5（錳）64mg、E6（鋅）145mg、E8（硒）0.11mg；技術性添加劑：沸石粉10g；風味添加劑：茶葉萃取物（多酚來源）150mg；防腐劑；抗氧化物。 成分分析保證值：粗蛋白質26.0%；粗脂肪14.0%；粗灰分5.8%；粗纖維2.6%；每千克含：EPA/DHA4g；三磷酸五鈉3.5g。