BHN 柴犬成犬專屬配方

BHN 柴犬成犬專屬配方

犬隻乾糧

柴犬成犬 (10個月以上)

包裝

4kg

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優點

毛髮及皮膚健康

富含EPA/DHA、琉璃苣油等營養素，幫助皮膚毛髮健康亮麗。

消化系統健康

針對柴犬腸胃健康需求研製而成，幫助腸胃保健。

理想體重

均衡配方維持理想體重

度身打造的顆粒設計

獨特顆粒設計: 顆粒形狀、大小、質感及配方皆為柴犬而特別設計。配方含有鈣螯合物有助減少牙垢形成。

營養資訊