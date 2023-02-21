BHN 西高地白爹利成犬專屬配方
犬隻乾糧
10個月以上西高地白爹利犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
維持皮毛健康
與其他的犬種相比，西高地白爹利犬擁有較為狂野的毛髮以及細嫩的皮膚。配方中含有特定的氨基酸，能夠促進毛髮生長，而所含的琉璃苣油及亞麻籽中的脂肪酸成分則有助於皮膚健康。
皮膚更健康
配方中含有獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用；亦含有EPA及DHA，能令皮膚狀態更健康。
滿足挑剔胃口
配方的精選口味組合能夠滿足到最挑剔的胃口。
獨特的顆粒設計：維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
成分：玉米粉，脫水禽肉蛋白，大米，玉米，動物脂肪，水解動物蛋白，脫水豬肉蛋白*，小麥，菊苣漿，大豆油，魚油，礦物質，亞麻籽（0.5％），果寡糖 ，琉璃苣油（0.1％），金盞花萃取物（葉黃素來源），水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：98mg，E2（碘）：5.8mg，E4（銅）：6mg，E5（錳）： 63mg，E6（鋅）：142mg，E8（硒）：0.31mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：21.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：6.0％-膳食纖維：1.4％-每KG：EPA / DHA：3 g-三磷酸五鈉：3.5 g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方適用於10個月以上的西高地白爹利犬，當中含有你的西高地白爹利成犬所需要的全部營養。你的“ 白威”那身與別不同而且狂野的白色毛毛是需要特別護理的，這樣才可以讓牠的毛髮維持質量並且讓皮膚保持健康。而ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方就含有特定的營養組合成分以及Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），有助讓“ 白威”的皮膚及毛髮維持健康。ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方中還含有特定的氨基酸，能夠促進毛髮生長，而所含的琉璃苣油以及亞麻籽中的脂肪酸成分則可進一步滋養皮膚。另外，ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方的食物顆粒中加入了鈣螯合物，可以減緩牙垢生成，保護牙齒。更重要的是，為了增加適口性，ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方還精選了特別的口味組合以滿足最挑剔的胃口，提高食慾。