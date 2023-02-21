BHN 西高地白爹利成犬專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方適用於10個月以上的西高地白爹利犬，當中含有你的西高地白爹利成犬所需要的全部營養。你的“ 白威”那身與別不同而且狂野的白色毛毛是需要特別護理的，這樣才可以讓牠的毛髮維持質量並且讓皮膚保持健康。而ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方就含有特定的營養組合成分以及Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），有助讓“ 白威”的皮膚及毛髮維持健康。ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方中還含有特定的氨基酸，能夠促進毛髮生長，而所含的琉璃苣油以及亞麻籽中的脂肪酸成分則可進一步滋養皮膚。另外，ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方的食物顆粒中加入了鈣螯合物，可以減緩牙垢生成，保護牙齒。更重要的是，為了增加適口性，ROYAL CANIN® 西高地白爹利成犬配方還精選了特別的口味組合以滿足最挑剔的胃口，提高食慾。

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