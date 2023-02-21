SHN 超小型成犬營養配方
犬隻乾糧
10個月以上成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
促進腸道蠕動
超小型犬容易便秘。攝取均衡纖維素（含車前草）有助腸道蠕動，使用L.I.P.高消化率蛋白質也有助提高糞便質量。
毛髮狀態
配方含有助支持皮膚及毛髮健康的營養成分，富含EPA及DHA。
泌尿道保健
有助超小型犬保持泌尿系統健康
高適口性及超小顆粒
超小顆粒，特別適合4公斤以下超小型犬下頜。 獨特配方，滿足超小型犬的挑剔胃口。
成分分析保證值：粗蛋白質24.0%；粗脂肪18.0%；粗灰分6.0%；粗纖維1.7%；EPA/DHA 2.5g/kg。
成分：米、玉米、動物脂肪、玉米粉、植物分離蛋白*、脫水家禽蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質、菊苣漿、大豆油、魚油、洋車前子殼及籽(1%)、酵母及酵母提取物、果寡糖。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 21500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）42mg、E2（碘）4.2mg、E4（銅）13mg、E5（錳）54mg、E6（鋅）163mg、E8（硒）0.07mg；保存劑；抗氧化物。