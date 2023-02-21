SHN 超小型成犬營養配方

SHN 超小型成犬營養配方

犬隻乾糧

10個月以上成犬

包裝

1.5kg

3kg

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促進腸道蠕動

超小型犬容易便秘。攝取均衡纖維素（含車前草）有助腸道蠕動，使用L.I.P.高消化率蛋白質也有助提高糞便質量。

毛髮狀態

配方含有助支持皮膚及毛髮健康的營養成分，富含EPA及DHA。

泌尿道保健

有助超小型犬保持泌尿系統健康

高適口性及超小顆粒

超小顆粒，特別適合4公斤以下超小型犬下頜。 獨特配方，滿足超小型犬的挑剔胃口。

產品詳情

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