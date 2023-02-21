SHN 超小型成犬8+營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方適合用於8歲以上，體重不超過4kg的超小型犬，當中含有你的超小型成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方所含的營養成分對開始出現衰老跡象的成犬有著非常好的作用。 ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方有助均衡的攝取纖維（包括洋車前子），能維持你狗的消化健康。 亦專門選用了含有極易吸收特性的蛋白質，可以幫助促進狗的腸道蠕動。 ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方亦有助於你的超小型犬維持健康的泌尿系統。此外，細小又可口的顆粒設計，十分適合你的成犬用牠的小嘴巴去咬起及咀嚼，甚至能夠引起到挑食犬的食慾。

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