SHN 超小型成犬8+營養配方
犬隻乾糧
8歲以上成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
保持活力
配方含有獨家的抗氧化複合物，並適當調整了養分含量，可以幫助超小型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。
促進腸道蠕動
超小型犬很容易便秘。 均衡攝取纖維（包括洋車前子）和高度易消化的L.I.P. 蛋白質有助於腸道蠕動，亦會幫助改善糞便的生成質量。
維持泌尿健康
幫助超小型犬維持健康的泌尿系統。
易入口小顆粒設計
細小的顆粒專為4KG以下成犬的小嘴巴而設計，這個獨特配方還有助於刺激超小型犬的挑剔胃口。
成分：大米，玉米粉，脫水禽肉蛋白，動物脂肪，玉米，玉米蛋白，水解動物蛋白，分離植物蛋白*，菊苣漿，礦物質，大豆油，魚油，酵母及其部分，洋車前子及種子（1 ％），果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：25000 IU，維他命D3：1200 IU，E1（鐵）：33 mg，E2（碘）：3.3 mg，E4（銅）：10 mg，E5（錳）： 43mg，E6（鋅）：143mg，E8（硒）：0.04mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。營養分析：蛋白質-24％ - 脂肪含量-18％ - 膳食纖維-1.7％ *LIP：一種具有極易吸收特性的蛋白質
產品詳情
ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方適合用於8歲以上，體重不超過4kg的超小型犬，當中含有你的超小型成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方所含的營養成分對開始出現衰老跡象的成犬有著非常好的作用。 ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方有助均衡的攝取纖維（包括洋車前子），能維持你狗的消化健康。 亦專門選用了含有極易吸收特性的蛋白質，可以幫助促進狗的腸道蠕動。 ROYAL CANIN® 超小型8歲以上成犬配方亦有助於你的超小型犬維持健康的泌尿系統。此外，細小又可口的顆粒設計，十分適合你的成犬用牠的小嘴巴去咬起及咀嚼，甚至能夠引起到挑食犬的食慾。