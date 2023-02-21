SHN 超小型老犬12+營養配方
犬隻乾糧
12歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
支援老年健康
對超小型犬的老年健康支援有著很好的作用。 含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基
促進腸道蠕動
超小型犬很容易便秘。 均衡攝取纖維（包括洋車前子）和高度易消化的L.I.P. 蛋白質有助於腸道蠕動，亦會幫助改善糞便的生成質量。
強化心臟
配方含有關鍵營養素及抗氧化劑，可以讓衰老中的狗保持良好的心臟功能。
易入口小顆粒設計
細小的顆粒專為4KG以下老犬的小嘴巴而設計，這個獨特配方還有助於刺激超小型犬的挑剔胃口。
成分：大米，玉米粉，玉米，脫水禽肉蛋白，玉米蛋白，動物脂肪，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，菊苣漿，礦物質，魚油，大豆油，洋車前子及種子（1％），番茄（番茄紅素來源），果寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：30000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：50mg，E2（碘）：5mg，E4（銅）：15mg，E5（錳）： 65mg，E6（鋅）：149mg，E8（硒）：0.11mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：24.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：4.7％-膳食纖維：1.8％-每KG：EPA / DHA：4.5 g-磷：5.5 g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方適合用於12歲以上，體重不超過4kg的超小型犬，當中含有你的超小型老犬所需要的全部營養。隨著你的犬慢慢變老，為了保證牠們能有最健康的身體狀態，能夠讓牠們體內的各個機能都保持正常運作便顯得越來越重要了。ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬專為你的超小型犬種而研製，有助對抗衰老對身體所帶來影響。ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方有助均衡的攝取纖維（包括洋車前子），可以幫助促進腸道蠕動，維持犬消化系統的健康。此外，ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方亦含有多種營養素及抗氧化劑，能夠讓你衰老中的犬仍然保持着良好的心臟功能。配方還特別調整了食物顆粒的設計，細小又可口，十分適合小型犬的小嘴巴。