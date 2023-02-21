SHN 超小型老犬12+營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方適合用於12歲以上，體重不超過4kg的超小型犬，當中含有你的超小型老犬所需要的全部營養。隨著你的犬慢慢變老，為了保證牠們能有最健康的身體狀態，能夠讓牠們體內的各個機能都保持正常運作便顯得越來越重要了。ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬專為你的超小型犬種而研製，有助對抗衰老對身體所帶來影響。ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方有助均衡的攝取纖維（包括洋車前子），可以幫助促進腸道蠕動，維持犬消化系統的健康。此外，ROYAL CANIN® 超小型12歲以上老犬配方亦含有多種營養素及抗氧化劑，能夠讓你衰老中的犬仍然保持着良好的心臟功能。配方還特別調整了食物顆粒的設計，細小又可口，十分適合小型犬的小嘴巴。

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