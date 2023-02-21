BHN 約瑟爹利成犬專屬主食濕糧（肉塊）

產品詳情

ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬(肉塊)配方適合用於10個月以上的約瑟爹利犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬(肉塊)配方含有獨特的營養成分，能夠讓約瑟爹利犬的毛髮充滿光澤、色彩亮麗及如絲質般柔滑，讓牠們的皮膚及長長毛髮保持健康，而產品中特別針對約瑟爹利犬所準確調配的營養素亦有助牠們維持消化道健康。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬(肉塊)配方為了增加適口性，顆粒的口感經過特別處理，能夠刺激你成犬的食慾，而又香又可口幼嫩的肉塊更是連最挑剔的約瑟爹利犬亦都無法抗拒！另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬(肉塊) 配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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