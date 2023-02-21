BHN 約瑟爹利成犬專屬配方
犬隻乾糧
10個月以上約瑟爹利犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
維持皮毛健康
獨特的配方有助於讓約瑟爹利犬的長毛髮保持健康。含有豐富且適度調配過的Omega 3脂肪酸（EPA＆DHA）、Omega 6脂肪酸、琉璃苣油及生物素。
滿足挑剔胃口
配方的精選口味組合能夠滿足到最挑剔的胃口。
抗衰老
配方提供多種營養素，幫助成犬繼續維持健康。
獨特的顆粒設計：維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
成分：脫水禽肉蛋白，玉米粉，大米，動物脂肪，分離植物蛋白*，玉米，水解動物蛋白，玉米蛋白，蔬菜纖維，甜菜漿，魚油，礦物質，大豆油，酵母及其部分，果寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），琉璃苣油（0.1％），水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），金盞花萃取物（葉黃素來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：800 IU，生物素：3mg，E1（鐵）：45mg，E2（碘）：4.5mg，E4（銅）：14mg， E5（錳）：58 mg，E6（鋅）：137 mg，E8（硒）：0.1 mg-技術添加劑：沉積來源斜發沸石：5 g-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150 mg -防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白：28.0％-脂肪含量：18.0％-粗灰分：5.1％-膳食纖維：3.0％-每KG：Omega 6脂肪酸：33.7克-Omega 3脂肪酸：7.5克，包括EPA / DHA ：3g-三磷酸五鈉：3.5g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
由於每個品種犬都有牠們的各自需要，為了讓牠們都能夠維持在最健康的狀態，ROYAL CANIN® 品種犬系列便給各個品種犬都調配出符合牠們飲食需要的特定配方。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方適用於10個月以上的約瑟爹利犬，當中含有你的約瑟爹利成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方透過當中豐富並經適度調配過的Omega 3脂肪酸（EPA＆DHA）、Omega 6脂肪酸、琉璃苣油及生物素等多種營養成分，讓你的約瑟爹利犬保持毛髮健康。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方還可以滿足最挑剔的胃口，這要歸功於配方中精選的口味組合，令狗無法抗拒！而讓成犬保持良好的口腔衛生是你在選擇成犬的寵物食品時的一個重要考慮因素，ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方透過在食物顆粒中加入鈣螯合物，有助降低牙垢形成。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。