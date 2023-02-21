BHN 約瑟爹利成犬專屬配方

產品詳情

由於每個品種犬都有牠們的各自需要，為了讓牠們都能夠維持在最健康的狀態，ROYAL CANIN® 品種犬系列便給各個品種犬都調配出符合牠們飲食需要的特定配方。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方適用於10個月以上的約瑟爹利犬，當中含有你的約瑟爹利成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方透過當中豐富並經適度調配過的Omega 3脂肪酸（EPA＆DHA）、Omega 6脂肪酸、琉璃苣油及生物素等多種營養成分，讓你的約瑟爹利犬保持毛髮健康。ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方還可以滿足最挑剔的胃口，這要歸功於配方中精選的口味組合，令狗無法抗拒！而讓成犬保持良好的口腔衛生是你在選擇成犬的寵物食品時的一個重要考慮因素，ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方透過在食物顆粒中加入鈣螯合物，有助降低牙垢形成。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 約瑟爹利成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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