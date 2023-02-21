小型成犬健康管理配方

小型成犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供2公斤、4公斤裝

包裝

50g

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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消化系統健康

含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。

牙齒健康

乾糧的顆粒設計能產生物理摩擦作用，並添加鈣結合劑，有助減慢牙石形成。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

產品詳情

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