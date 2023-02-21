成犬糖尿病處方
犬隻乾糧
成犬糖尿病處方是專為調節供應成犬葡萄糖含量（患有糖尿病）而調配的完善營養寵物食品。 當中含有少量能快速釋放出葡萄糖的碳水化合物成分。建議：在初次使用或延長使用本產品之前應先徵詢獸醫意見。使用成犬糖尿病處方最長為6個月。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
7kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
優點
糖分調節
特定配方有助管理糖尿病犬隻之餐後血糖水平
高蛋白質
高蛋白質含量。維持糖尿病犬隻的肌肉質量
低澱粉質
配方減少澱粉質含量
營養資訊
成分：脫水禽肉蛋白、大麥、小麥麩質*、玉米麩質、植物纖維、水解動物蛋白、動物脂肪、甜菜漿、木薯、魚油、洋車前子（穀與籽）、果寡糖、礦物質、金盞花 碳水化合物來源：大麥、木薯
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A 15500 IU、維生素D3 1000 IU、鐵（3b103） 33毫克、碘（3b201、 3b202） 3.4毫克、銅（3b405、3b406） 10毫克、鎂（3b502、 3b504） 43毫克、鋅（3b603、 3b605、3b606）125毫克、硒（3b801、 3b811、 3b812） 0.05 毫克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析：蛋白質：37.0％、脂肪：12.0％、粗灰分：5.3％、粗纖維：6.5％、澱粉：19.1％、總糖分：0.55％、必需脂肪酸：2.07％。