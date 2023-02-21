成犬糖尿病處方

成犬糖尿病處方

犬隻乾糧

成犬糖尿病處方是專為調節供應成犬葡萄糖含量（患有糖尿病）而調配的完善營養寵物食品。 當中含有少量能快速釋放出葡萄糖的碳水化合物成分。建議：在初次使用或延長使用本產品之前應先徵詢獸醫意見。使用成犬糖尿病處方最長為6個月。

包裝

1.5kg

7kg

什麼才是正確的餵食量？

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

產品詳情
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優點

糖分調節

特定配方有助管理糖尿病犬隻之餐後血糖水平

高蛋白質

高蛋白質含量。維持糖尿病犬隻的肌肉質量

低澱粉質

配方減少澱粉質含量

營養資訊