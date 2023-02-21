成犬早期腎臟處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
2kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援早期腎病
配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退
EPA+DHA
EPA+DHA是有助支援腎臟功能的長鏈奧米加3脂肪酸
抗氧化組合
加入抗氧化營養組合幫助中和自由基，有助限制組織及細胞損壞
成分：玉米、脫水禽肉蛋白、小麥粉、米、小麥、動物脂肪、玉米麩質、水解動物蛋白、甜菜漿、小麥麩質**、魚油、礦物質、大豆油、丁酸鹽、果寡糖、金盞花。蛋白質來源：脫水禽肉蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥麩質**。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維他命A：15500 IU、維他命D3：1000 IU、鐵（3b103）：58 mg、碘（3b201、3b202）：4.8 mg、銅（3b405、3b406）：12 mg、錳（3b502、3b504）： 60 mg、鋅（3b603、3b605、3b606）：136 mg、硒（3b801、3b811、3b812）：0.14 mg －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5 g －防腐劑 －抗氧化劑
**L.I.P .：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
|Adult weight
|Thin
|Normal
|Overweight
|Dog's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|53
|5/8
|47
|4/8
|40
|4/8
|4
|90
|1+1/8
|79
|1
|68
|6/8
|6
|121
|1+4/8
|107
|1+2/8
|92
|1+1/8
|8
|151
|1+6/8
|133
|1+5/8
|114
|1+3/8
|10
|178
|2+1/8
|157
|1+7/8
|135
|1+5/8
|15
|241
|2+7/8
|212
|2+4/8
|183
|2+1/8
|20
|299
|3+4/8
|263
|3+1/8
|228
|2+6/8
|25
|354
|4+2/8
|311
|3+6/8
|269
|3+2/8
|30
|406
|4+7/8
|357
|4+2/8
|308
|3+5/8
|35
|455
|5+3/8
|401
|4+6/8
|346
|4+1/8
|40
|503
|6
|443
|5+2/8
|383
|4+4/8
|45
|550
|6+4/8
|484
|5+6/8
|418
|5
|50
|595
|7+1/8
|524
|6+2/8
|452
|5+3/8
|55
|639
|7+5/8
|563
|6+6/8
|486
|5+6/8
|60
|682
|8+1/8
|601
|7+1/8
|519
|6+1/8
|70
|766
|9+1/8
|674
|8
|582
|6+7/8
|80
|847
|10+1/8
|745
|8+7/8
|644
|7+5/8