成犬早期腎臟處方

成犬早期腎臟處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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2kg

什麼才是正確的餵食量？

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支援早期腎病

配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退

EPA+DHA

EPA+DHA是有助支援腎臟功能的長鏈奧米加3脂肪酸

抗氧化組合

加入抗氧化營養組合幫助中和自由基，有助限制組織及細胞損壞

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