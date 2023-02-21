中型老犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供10公斤裝
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什麼才是正確的餵食量？
10kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
活力與腦部健康
年齡可能會影響犬隻的重要功能，包括腎臟、心臟及腦部。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
增強肌肉力量
獨特的均衡配方，讓寵物隨著年齡增長，仍能維持肌肉質量。
皮膚及毛髮
含有利毛髮生長及保持光澤的營養成分。
成分：粟米、脫水家禽蛋白、小麥粉、小麥、蔬菜纖維、粟米粉、動物脂肪、脫水豬肉蛋白**、玉米麩質、水解動物蛋白、甜菜漿、礦物質、魚油、大豆油、乾番茄漿（茄紅素來源）（0.84%）、低聚果糖、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）。
添加劑（公斤）***營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：795 IU，鐵 (3b103): 39 毫克、碘 (3b201, 3b202): 3.9毫克、銅 (3b405, 3b406): 12 毫克，錳（3b502、3b504）：50 毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：137 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.08 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克，三磷酸五鈉：3.5 克，卵磷脂：1.6 克 - 感官添加劑：茶葉萃取物(多酚來源)）：150 毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質 23%、脂肪 14%、灰分 5.7%、纖維素 7.2%、必需脂肪酸 2.52%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。