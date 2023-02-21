成犬關節活動處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援關節活動
臨床科學研究證實，88% 犬隻餵飼成犬關節活動處方後活動力有所改善
嶄新C2P+ 關節組合
配方配合薑黃、水解膠原蛋白及綠茶多酚，有助關節軟骨健康
熱量適中
當犬隻超重時關節受壓。適中的熱量可維持理想體重，支援關節健康
S/O INDEX
'-
成分：玉米粉、脫水禽肉蛋白、玉米、米、小麥、動物脂肪、水解動物蛋白、玉米麩質、植物纖維、小麥麩質**、魚油、甜菜漿、礦物質、水解膠原蛋白(1.6％)、金盞花。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：15500 IU、維生素D3：1000 IU、鐵（3b103）：40毫克、碘（3b201、3b202）：4毫克、銅（3b405、3b406）：12毫克、錳（3b502、3b504）：52毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：137毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.1毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克 －味覺添加劑：薑黃萃取物(Curcuma Longa L)：1.6克、茶萃取物(多酚來源)：790毫克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析：蛋白質：25.0％、脂肪：12.0％、粗灰分：5.9％、粗纖維：3.5％、Omega-3脂肪酸：1.03％
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
|Adult weight
|Thin
|Normal
|Overweight
|Dog weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|51
|4/8
|44
|4/8
|37
|3/8
|4
|86
|7/8
|75
|6/8
|63
|5/8
|6
|117
|1+2/8
|101
|1+1/8
|85
|7/8
|8
|145
|1+4/8
|126
|1+3/8
|106
|1+1/8
|10
|172
|1+7/8
|148
|1+5/8
|125
|1+3/8
|15
|233
|2+4/8
|201
|2+1/8
|169
|1+6/8
|20
|289
|3+1/8
|250
|2+5/8
|210
|2+2/8
|25
|342
|3+5/8
|295
|3+1/8
|249
|2+5/8
|30
|392
|4+2/8
|338
|3+5/8
|285
|3
|35
|440
|4+6/8
|380
|4
|320
|3+3/8
|40
|486
|5+2/8
|420
|4+4/8
|354
|3+6/8
|45
|531
|5+5/8
|459
|4+7/8
|386
|4+1/8
|50
|575
|6+1/8
|496
|5+2/8
|418
|4+4/8
|55
|617
|6+5/8
|533
|5+6/8
|449
|4+6/8
|60
|659
|7
|569
|6+1/8
|479
|5+1/8
|70
|740
|7+7/8
|639
|6+7/8
|538
|5+6/8
|80
|818
|8+6/8
|706
|7+4/6
|595
|6+3/8