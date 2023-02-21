成犬泌尿道處方

成犬泌尿道處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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什麼才是正確的餵食量？

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低鎂配方

降低鎂含量，鎂是鳥糞石的天然成分。

稀釋尿液

尿液稀釋有助於減少鳥糞石和草酸鈣結石的飽和度。

溶解鳥糞石

有效溶解鳥糞石。

相對飽和濃度低（RSS值低）

在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。

產品詳情

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