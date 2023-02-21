成犬泌尿道處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
低鎂配方
降低鎂含量，鎂是鳥糞石的天然成分。
稀釋尿液
尿液稀釋有助於減少鳥糞石和草酸鈣結石的飽和度。
溶解鳥糞石
有效溶解鳥糞石。
相對飽和濃度低（RSS值低）
在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。
營養成分分析：蛋白質 18.0%；脂肪 17.0%；灰分 6.3%；纖維 2.3%；鈣 0.5%；磷 0.5%；鈉 1.1%；氯化物 2.07%；鉀 0.8%；鎂 0.06%；硫 0.57%；尿液酸化物質：硫酸鈣（0.75%）；DL－蛋氨酸（0.62%）；EPA/DHA 0.21%。
成分：玉米粉、米、動物脂肪、脫水禽肉蛋白、玉米麩質、礦物質、水解動物蛋白、植物纖維、大豆油、魚油、果寡醣、以檸檬酸脂化的棕櫚酸和硬脂酸單酸甘油脂和二酸甘油脂、小麥粉、金盞花萃取物(葉黃素來源)。 蛋白質來源：脫水禽肉蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A 15500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）36mg、E2（碘）3.6mg、E4（銅）11mg、E5（錳）47mg、E6（鋅）147mg、E8（硒）0.06mg －保存劑 －抗氧化物