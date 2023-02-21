成犬泌尿道處方袋裝濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
1 x 100g
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
分解鳥糞石
有助分解所有類型的尿結石。
稀釋尿液
稀釋尿液可減少尿液形成鳥糞石及草酸鈣結石的機會。
低相對過飽和值
幫助減低導致結晶的離子濃度。
成分：肉類和相關產品、穀物、油與脂、植物蛋白萃取物、植物來源產品、礦物質、多種醣類。
添加劑（公斤）： －營養添加劑： 維他命D3 210 IU、E1（鐵）： 3.5 mg、E2（碘）： 0.25 mg、E4（銅）： 2 mg、E5（錳）： 1.1 mg、E6（鋅）： 11 mg －技術性添加劑：（酸度調節劑） 硫酸氫鈉：1.107 g
成分分析：蛋白質 8% 、脂肪 5.5%、粗灰分 1.5%、粗纖維 1.2%、水分 79% 、牛璜酸（總和） 0.115%、鈣 0.15%、 磷 0.14%、鈉 0.27%、鎂 0.012%、鉀 0.15%、氯 0.37%、硫 0.2%、尿液酸化物質： 硫酸鈣 0.25%、DL 甲硫氨酸: 0.03% 蛋白質來源：雞肉、雞肉副產品、豬肉副產品、豬血液副產品