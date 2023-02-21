成犬泌尿道處方袋裝濕糧（肉汁）

成犬泌尿道處方袋裝濕糧（肉汁）

犬隻濕糧

需要完善營養的成犬

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1 x 100g

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分解鳥糞石

有助分解所有類型的尿結石。

稀釋尿液

稀釋尿液可減少尿液形成鳥糞石及草酸鈣結石的機會。

低相對過飽和值

幫助減低導致結晶的離子濃度。

產品詳情

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