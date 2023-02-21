成犬泌尿道處方（適量卡路里）

產品詳情
優點
適當卡路里
適當的卡路里含量以幫助保持理想體重。
稀釋尿液
尿液稀釋有助於減少鳥糞石和草酸鈣結石的飽和度。
溶解鳥糞石
有效溶解鳥糞石。
相對飽和濃度低（RSS值低）
在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。
營養資訊
成分分析保證值：粗蛋白質20.0%；粗脂肪11.0%；粗灰分6.9%；粗纖維6.5%；鈣0.56%；磷0.56%；鎂0.06%；鈉1.2%；氯化物2%；鉀0.7%；硫0.6%；尿液酸化物質：硫酸鈣(1%)；DL-蛋氨酸(0.55%)。
成分：米、玉米粉、脫水家禽蛋白、蔬菜纖維、玉米麩質、動物脂肪、礦物質、水解動物蛋白、菊苣漿、小麥麩質*、大豆油、魚油、果寡糖、檸檬酸酯化棕櫚酸及硬脂酸單酸甘油酯及甘油二酸酯、小麥麵粉、金盞花提取物（葉黃素來源）。蛋白質來源：脫水家禽蛋白、小麥麩質、玉米麩質、水解動物蛋白。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 22,000國際單位、維生素D3 1,400國際單位、E1（鐵）37mg、E2（碘）3.7mg、E4（銅）11mg、E5（錳）48mg、E6（鋅）142mg、E8（硒）0.09mg；保存劑；抗氧化物。