小型成犬泌尿道處方

小型成犬泌尿道處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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1.5kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

產品詳情
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優點

稀釋尿液

尿液稀釋有助於減少鳥糞石和草酸鈣結石的飽和度。

控制牙石

營養素可螯合唾液中的游離鈣，減少牙石沉積。

溶解鳥糞石。

有效溶解鳥糞石。

相對飽和濃度低（RSS值低）

在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。

營養資訊