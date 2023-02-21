產品詳情
優點
稀釋尿液
尿液稀釋有助於減少鳥糞石和草酸鈣結石的飽和度。
控制牙石
營養素可螯合唾液中的游離鈣，減少牙石沉積。
溶解鳥糞石。
有效溶解鳥糞石。
相對飽和濃度低（RSS值低）
在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。
營養資訊
營養成分分析：蛋白質 20.0%；脂肪 17.0%；灰分 7.4%；纖維 2.4%；鈣 0.7%；磷 0.7%；鎂 0.06%；鈉 1.2%；氯化物 1.87%；鉀 0.8%；硫 0.7%；尿液酸化物質：硫酸鈣（1.4%）；DL－蛋氨酸（0.54%）。
成分：米、玉米粉、脫水禽肉蛋白、動物脂肪、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質、植物纖維、小麥麩質**、大豆油、魚油、果寡醣、金盞花萃取物(葉黃素來源)、小麥粉。蛋白質來源：脫水禽肉蛋白、小麥麩質、玉米麩質、水解動物蛋白。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A 15500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）35mg、E2（碘）3.6mg、E4（銅）11mg、E5（錳）46mg、E6（鋅）146mg、E8（硒）0.04mg －保存劑 －抗氧化物