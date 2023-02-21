成犬泌尿道低嘌呤處方

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犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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控制尿酸鹽

精選多種低嘌呤含量的蛋白質有助減少尿酸鹽尿結石形成。

控制胱氨酸

控制蛋白質及部分胺基酸攝取有助遏止胱氨酸尿結石形成。

皮膚屏障

複合成分維持皮膚的保護功效。

複合抗氧化物

綜效複合抗氧化成分有助中和自由基帶來的傷害。

產品詳情

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