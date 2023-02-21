成犬泌尿道低嘌呤處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
控制尿酸鹽
精選多種低嘌呤含量的蛋白質有助減少尿酸鹽尿結石形成。
控制胱氨酸
控制蛋白質及部分胺基酸攝取有助遏止胱氨酸尿結石形成。
皮膚屏障
複合成分維持皮膚的保護功效。
複合抗氧化物
綜效複合抗氧化成分有助中和自由基帶來的傷害。
成分: 大米、玉米粉、小麥粉、動物脂肪、蛋粉、小麥蛋白*、玉米蛋白、礦物質、蔬菜纖維、魚油、大豆油、果寡糖、琉璃苣油、金盞花提取物(葉黃素的來源)。蛋白質來源：蛋粉、小麥蛋白、玉米蛋白 *L.I.P.: 一種具有極易吸收特性的蛋白質。
營養添加劑: 蛋白質: 18.0% - 脂肪: 15.0% - 粗灰分: 5.3% - 粗纖維 2.2% -含有硫的氨基酸 (總和): 0.89%- 鈉: 0.3% -鉀: 0.9% -氯: 0.55%-硫: 0.3% - 尿液鹼性化物質: 碳酸鈣: 1.77% – 檸檬酸鉀: 0.2%
成分分析: 蛋白質: 18.0% - 脂肪: 15.0% - 粗灰分: 5.3% - 粗纖維 2.2% -含有硫的氨基酸 (總和): 0.89%- 鈉: 0.3% -鉀: 0.9% -氯: 0.55%-硫: 0.3% - 尿液鹼性化物質: 碳酸鈣: 1.77% – 檸檬酸鉀: 0.2%