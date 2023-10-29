離乳期幼犬指南：1到2個月大幼犬照顧方式
照顧離乳期的幼犬是一大責任，但也能比您想像得簡單許多，也會非常有成就感！
1. 在家中安裝防護設施，讓幼犬能安心探索環境
當幼犬走得更穩時，就是時候加裝防護設施，讓牠們盡情玩耍了（可能也別讓牠們玩太瘋）。主人應於家中安裝防護設施，確保清潔用品、藥品、植物和其他可能會對愛犬有毒物品，都放在牠們接觸不到的地方，讓幼犬能好好利用學習的階段，安心探索。別忘了把電線綁好，不然外露的電線可能會慘遭幼犬咬破。
2. 為牠們準備幼犬適合的乾糧和濕糧
請確保幼犬吃的食物能攝取到一切所需營養。這段時間，必須讓幼犬飲食均衡，並選擇品質優良的食物，成份須依照離乳期的營養需求而調配。這個年紀的幼犬，很適合使用Royal Canin®的離乳犬專用乾糧 (小型初生犬及母犬營養配方)。這時候，也可以開始讓幼犬接觸乾濕換餵，飼主可選擇像Royal Canin® 離乳犬與母犬主食濕糧 (初生犬及母犬營養主食罐頭)，並將濕糧裝在另一個碗中。這樣混合餵食乾糧及濕糧，能讓幼犬攝取到成長階段所需的不
3. 請謹記接種疫苗的時間
請依獸醫建議的日期帶幼犬去接種疫苗。如果按時接種疫苗，就可以加強幼犬免疫力，保護牠們脆弱的小身子，避免感染或生病。帶幼犬去打疫苗，也能諮詢獸醫，適合愛犬的預防性驅蟲和體外寄生蟲治療。而我們建議，15天大的幼犬就可做預防性驅蟲和體外寄生蟲治療。平均來說，驅蟲1個月後，再帶幼犬接種疫苗。
4. 提供幼犬磨牙專用的玩具
品種不同，長牙的時間也有異，不過一般來說，4到6星期大的幼犬會開始出牙齒，這個階段，牠們就會不斷磨牙！請選擇比幼犬嘴巴大2倍的磨牙玩具，避免幼犬噎到。玩磨牙玩具可以減緩幼犬長牙時的疼痛感，也同時能滿足牠們的好奇心和貪玩的一面，主人的鞋子和傢俱也比較不會被幼犬咬爛。
5. 注重玩樂時光
離乳期是幼犬發展社交的重要階段，所以主人應抽空陪伴牠們玩耍。這樣幼犬長大後，才會更勇敢有自信。幼犬今日所學之事，皆會成為日後行為發展的重要基礎，所以，主人花越多時間陪伴幼犬玩耍，對牠們未來的發展越有幫助！
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