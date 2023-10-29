離乳期幼犬指南：1到2個月大幼犬照顧方式

4. 提供幼犬磨牙專用的玩具

品種不同，長牙的時間也有異，不過一般來說，4到6星期大的幼犬會開始出牙齒，這個階段，牠們就會不斷磨牙！請選擇比幼犬嘴巴大2倍的磨牙玩具，避免幼犬噎到。玩磨牙玩具可以減緩幼犬長牙時的疼痛感，也同時能滿足牠們的好奇心和貪玩的一面，主人的鞋子和傢俱也比較不會被幼犬咬爛。