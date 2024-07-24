Royal Canin Academy

一般使用條款

Royal Canin Hong Kong Limited，其辦公地址位於香港鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈26樓（「Royal Canin」），提供一個為專業人士設計、可透過互聯網訪問、名為「Royal Canin Academy」之數碼多服務平台（「平台」）。



平台旨在提供某些專注於營養建議和科學內容的相關培訓（無論是在線提供還是專人現場提供），對專業人士的日常工作給予支持。該等相關培訓可包括與Royal Canin產品相關的內容。

一旦創設賬號並使用平台，閣下即為明確表示同意下列條款及細則：



定義：



賬號 指允許用戶在接受本一般條款後訪問平台之個人賬號。



繁育人 指精心挑選並繁殖配種動物（狗或猫）之人，以有性繁殖方式繁育動物使其後代具有可一貫複製的特定品質和特徵。



一般條款 指適用於整個平台的本一般細則。一般條款旨在管轄透過平台提供之所有相關培訓，但被具體條款明確修改或取代的除外。



不可抗力事件 指不可預見、在受影響方控制範圍之外且使該方無法完全遵守其在本協議項下義務之任何行為、事件或情形。



寵物主人 指身為專業人士客戶之貓主人和/或狗主人。



專業人士 可分別指繁育人、獸醫、零售商、庇護所工作者或合指他們全體。



已註冊用戶 指已註冊參與某一相關培訓之用戶。



零售商 指Royal Canin產品的授權經銷商。



庇護所工作者 指在動物庇護所工作之任何人。



相關培訓 指由Royal Canin提供、並可由用戶在平台上訪問及註冊的所有培訓、課程（無論是在線提供還是專人現場提供）。



培訓材料 指Royal Canin就相關培訓提供的文檔，無論是印刷的還是在線提供的。



用戶 指有權透過直接與Royal Canin簽訂協議而使用平台的專業人士。



獸醫 指經具管轄權的專業監管機構正式註冊和許可，以獸醫身份執業或開展獸醫業務並從事動物醫藥業務和外科手術的自然人，詳見適用法律、法規和條例的定義。



獸醫學生 指獲准在其學校監督下使用平台的獸醫學生。





第1條 – 接受本一般條款



用戶可在獨自承擔責任的情況下使用平台和相關培訓。

在平台上的註冊和瀏覽以用戶完全接受本一般條款為前提。

本一般條款構成Royal Canin和用戶之間的合約。倘若用戶拒絕接受本一般條款的合約約束，則用戶不得使用平台和相關培訓。

本一般條款可隨時在平台上查閱。

第2條 – 在平台上註冊



2.1用戶註冊的條件

有權在平台註冊的用戶必須是承諾嚴格將平台用於專業目的之專業人士。



專業人士經Royal Canin直接授權後方可訪問平台，且僅可透過活躍賬號訪問平台。



為使專業人士擁有賬號，Royal Canin將透過電郵向專業人士發出邀請，要求其填寫一份電子表格，在其中提供其相關資訊（全名、獨特電郵、職業/職責、居住國家、時區和首選語言）。專業人士必須提供有關他/她的身份的真實、正確和完整的資訊。在Royal Canin核實該等資訊後，Royal Canin將為專業人士建立賬號，並向其發送電郵，其中包含平台鏈結、其登錄名和臨時密碼。專業人士應在電郵中規定的有限期間內點擊鏈結來啓動其賬號，並設置一個新密碼。倘若專業人士未在該期間內啓動其賬號，Royal Canin將向其發送提醒，提醒其在提醒電郵中指定的期限內啓動其賬號。倘若專業人士未在該期間內採取行動，則其賬號將被删除。



獸醫學生僅可根據賬號管理員（即他們的學校）的授權並在其監督下方可被允許訪問平台。獸醫學生僅有權為個人目的使用平台，並僅可將其用於獲取資訊及教育目的。獸醫學生應對其使用平台的任何行為獨自負責並承擔全部責任。在適用法律允許的最大範圍內，Royal Canin不對獸醫學生基於使用平台而提供的 任何建議負責或承擔任何責任。



用戶(a)保證向Royal Canin提供的資訊的真實性、準確性和完整性，並對任何錯誤、遺漏和更新承擔全部責任；(b)承諾在必要時及時更新所提供的數據和資訊；及(c)當其不再是專業人士時，(i)透過電郵通知Royal Canin；並(ii)立即停止使用平台。



2.2 透過賬號訪問平台

一旦用戶接受本一般條款，用戶(a)即可使用Royal Canin提供的登錄名和密碼透過賬號訪問平台，該登錄名和密碼均歸屬於用戶本人並由其保管；(b)必須採取一切必要的預防措施，以確保用戶的登錄名和密碼的保密性、安全性及正確使用，防止其被披露給未經授權的第三方或被該等第三方使用；以及(c)對任何其 他人使用用戶的登錄名和密碼以及透過用戶賬號進行的任何操作獨自承擔責任。與賬號的任何連接及/或使用賬號進行之資料傳輸將被推定為由賬號持有人進行，並由用戶獨自承擔責任。倘若有人以欺詐性質使用用戶密碼和/或登錄，用戶承諾會盡快以書面形式通知Royal Canin。



賬號持有人應對賬號的任何使用承擔全部責任，並保證及陳述用戶承諾妥當使用平台並遵守本一般條款。

第3條 – 相關培訓



3.1註冊

用戶可經點擊相關鏈結並按要求填寫必要資訊而註冊某一相關培訓。

3.2相關培訓取消



3.2.1由用戶取消

已註冊用戶可隨時取消參與某一在線相關培訓。

3.2.2 由Royal Canin取消

Royal Canin保留取消相關培訓、更改在線平台（[包括但不限於]視覺版面、說明、互動小插件等）、更換講師或者更改、更新或刪除相關培訓內容的權利。倘若某一相關培訓需要被取消，已註冊用戶將在該相關培訓開始前至少七（7）天被通知。已註冊用戶將收到電郵通知。Royal Canin將盡一切努力避免取消相關 培訓。

在適用法律允許的最大範圍內，Royal Canin不對所有或部分相關培訓的取消、修改或撤銷承擔責任。

3.3. 妥當參與相關培訓

用戶應嚴格遵守管轄其專業實踐的適用法律、法規和條例（尤其是適用的專業道德和責任規範），僅出於專業目的而參與相關培訓。

用戶承諾：

• 在正常、合理的狀態下參與相關培訓。



• 不得從事任何性質的違反當地法律法規、侵犯公共秩序、任何第三方權利、專業道德規範或Royal Canin形象或權利的行為或作為（尤其是但不限於具有該等性質及後果的下載、發送、分發、編輯、出版）。



• 不得：(a)故意下載、上傳、傳播或轉發任何包含或構成電腦病毒或旨在中斷、破壞、扭曲或限制任何軟件、電腦、服務或在線通信工具之功能的任何其他代碼或電腦程序的資訊或數據；(b)故意下載、上傳，傳播或轉發任何虛假資訊、不合法、不適當或不妥當的內容；(c)干擾、减慢、屏蔽或更改透過平台交換的正常資料流程；及(d)為任何商業目的而複製、拷貝、出售、交換、轉售或使用平台或相關培訓的任何部分。



• 遵守提供相關培訓的場所適用的所有安全規章制度及任何其他合理安全要求。Royal Canin保留將任何被Royal Canin或其培訓師視為行為不當的已註冊用戶從相關培訓中除名的權利。

第4條 – 內容



4.1性質

平台上擬向用戶提供之內容將按照用戶職業而定（即獸醫、繁育人、零售商等）。該等內容將屬於教育性質，分為以下兩類：

• 編輯性內容：與Royal Canin產品不相關之內容（例如有關寵物保健或營養之中性資訊）；

• 促銷內容：與Royal Canin產品相關之內容。

某些內容僅在限定期間內提供。 在平台上，有關該等限期提供的資訊將在每一項內容附近予以說明。



4.2排列順序

平台上擬向用戶提供之內容（相關培訓）可按下列標準予以排列：

• 內容創立日期或最後一次修改日期；

• 用戶對特定內容或資訊的興趣。



4.3折扣

Royal Canin可能會决定，但並不承諾，向接受包含某些促銷內容的相關培訓的用戶提供Royal Canin產品的折扣。該等折扣的利益將受相關促銷條款中所說明之條件的限制。





第5條 – Royal Canin的保證和免責聲明



Royal Canin確保所有相關培訓均以勤勉、良好、熟練、及時、專業且符合行業標準的的方式提供。

相關培訓將按照各個班級的日程進行。

Royal Canin應提供其認為合適的相關培訓師來講授相關培訓課程，並且，Royal Canin應有權在任何時候用其認為有適當資格提供相關培訓的任何其他人來替換任何相關培訓師。

Royal Canin不保證在線提供的任何內容始終可用或不間斷、及時或無錯誤，不保證缺陷將得到糾正，亦不保證該等內容是安全的或不存在問題、病毒、錯誤和遺漏。

在適用法律允許的最大範圍內，相關培訓和培訓材料按“現狀”提供。無論是透過法律施行還是其他原因，就課程和資料的使用或結果並不存在有關下列各項的任何明示或默示保證：用戶將成功完成課程，或用戶將達至任何特定的知識水准。因此，用戶將獨自負責確定透過平台完成的培訓課時是否有資格獲得當地機關在繼續教育方面的任何官方認可。

在適用法律允許的最大範圍內，Royal Canin否認作出任何默示保證，包括對適銷性和適合特定用途的默示保證。

第6條 – 期限及終止



本一般條款自得到用戶接受起無限期有效。

每一方均有權經提前30天向另一方發送書面通知（包括電郵）後以任何理由（不遵守本一般條款的情形除外）終止本一般條款。

倘若用戶不遵守本一般條款，Royal Canin可決定立即終止本一般條款。

任何一方以任何理由終止本一般條款時，Royal Canin將終止用戶對平台的訪問權。

第7條 – 賬號停用和刪除



7.1 賬號停用

用戶可隨時通知Royal Canin停用其賬號。賬號停用不會導致其被刪除。用戶可要求Royal Canin重新啓動其賬號。倘若用戶未在其賬號啓動後12個月內登錄，Royal Canin將發送一封提醒電郵，鼓勵用戶在接下來的30天有所活動以維持該賬號。倘若在接下來的30天內沒有進一步的活動，該賬號將變為停用狀態。



7.2賬號刪除

無論出於何種原因，用戶均可決定透過向Royal Canin發出申請而刪除其賬號。

Royal Canin將在發生以下情形時刪除用戶賬號：

• 在發生第2.1條所述情況時，用戶未在收到Royal Canin提醒電郵後停用其賬號，

• 賬號停用滿18個月後;

• 不遵守一般條款或拒絕接受一般條款的更新

第8條 – 財務狀況

Royal Canin不向用戶收取平台使用費。但是，Royal Canin可能會就某些現時或未來的相關培訓向用戶收取費用。

第9條 – 責任



9.1 Royal Canin的責任

Royal Canin不保證平台或相關培訓的可訪問性及其永久、正常的運行，且用戶對此予以承認及接受。由於技術原因，平台或相關培訓可能會中斷。

在適用法律允許的最大範圍內，倘若由於任何技術缺陷、問題或原因，包括（但不限於）互聯網流量阻塞、互聯網服務提供商故障、人為或電力錯誤、惡意干擾、軟件或硬件故障和/或不可抗力事件，導致平台和/或全部或部分相關培訓無法提供，Royal Canin不承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，Royal Canin不對任何人因相關培訓中所包含之資訊或所表達之觀點而採取任何行動承擔責任。Royal Canin透過相關培訓提供與寵物營養和健康狀況相關之資訊。在任何情况下，該等資訊均不可取代專業人士的的獨立專業知識、判斷和（如適用）診斷。在適用法律允許的最大範圍內，倘若資訊似乎不充分、或寵物健康狀況與平台上提供的資訊不符，Royal Canin不承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，對於用戶和寵物主人因平台和相關培訓而遭受的任何直接、間接或特殊損害（數據損失、經濟損失、利潤損失、機會損失），Royal Canin不承擔任何責任，不論該等損害是由何種原因所致，包括（但不限於）訪問或無法訪問平台和相關培訓，使用或無法使用平台或任何特定相關培 訓，或所有或部分相關培訓的正常運行或無法運行。這尤其適用於由於內容不準確和明顯錯誤、傳輸緩慢或中斷、資料丟失、消失或更改、電腦病毒（無論其 來源為何）、第三方入侵等可能造成的損害。

在適用法律允許的最大範圍內，Royal Canin不對用戶提供的用戶內容承擔任何責任，用戶內容是由用戶在充分瞭解事實的情况下提供並由其獨自承擔責任。

9.2用戶的責任

用戶應獨自就下述承擔負責：(a)遵守適用且具有法律約束力的管理其專業的規則； (b)决定在平台上註冊並參與相關培訓； (c)（如適用）對寵物的醫療狀況和健康狀況進行診斷及治療（僅可由獸醫對寵物進行身體檢查和治療）； (d)選擇與寵物主人分享平台作為相關培訓一部分所提供之某些資訊或建議； (e)寵物主人或第三方因平台和相關培訓所提供之任何資訊而遭受的任何直接和/或間接損害。

用戶(a)應就任何人（包括寵物主人）因用戶活動或使用平台和相關培訓而提起的任何訴訟、程序、申索、投訴或要求對Royal Canin進行彌償和辯護，並使其免受損害；以及 (b)承諾承擔在上述情況下法院裁決要求Royal Canin支付的、與用戶和寵物主人之間所訂合約的成立、履行和/或終止相關的所有費用、律師費 和專家費以及所有損害賠償，但Royal Canin可能向用戶提出的任何損害賠償並不因此受到影響。

第10條 – 知識產權



a. 平台

與平台及其內容有關的所有知識產權（文字、圖像、視頻、數據庫、聲音、照片、商業名稱、標識、商標等），但不包括用戶內容，均始終是Royal Canin和/或其關聯方的財產，或受限於第三方授予Royal Canin的許可和/或授權。

用戶僅被授權根據本一般條款使用平台及其內容。未經Royal Canin事先書面同意，用戶不得複製、向公眾提供、表演、發佈或修改平台及其內容的任何部分。

b. 培訓材料

培訓材料是Royal Canin的獨家財產。所有可用培訓材料中的所有知識產權，包括所有印刷材料的設計、圖形和文字，以及所有網絡研討會和播客的音頻和視頻，均歸Royal Canin所有，或受限於第三方授予Royal Canin的許可和/或授權。

當用戶獲授權訪問培訓材料時，用戶將被授予一項使用培訓材料的非排他性、不可轉讓、可撤銷的許可。未經Royal Canin事先許可，不得以任何方式拷貝、複 製、上傳、發佈、展示或連接培訓材料的全部或部分。任何該等使用均嚴格禁止，並將構成對Royal Canin知識產權的侵犯。

第12條 – 保險

用戶承認，用戶已向一家已知具有償債能力的保險公司購買一份保單，並且在本一般條款的整個有效期內，用戶始終持有覆蓋其專業民事責任風險、金額最高 為充分資本額的保單。保單必須覆蓋所有類型的損害（實體的、物質的、無形的、後果性的或其他的）。

一經要求，用戶將隨時向Royal Canin提供保險證書。

第13條 – 保密

用戶承諾對Royal Canin和平台的所有相關資訊嚴格保密，但非因用戶行為或過錯而正當進入公共領域的資訊除外。用戶將採取必要措施，確保經授權接觸該等保密資訊的任何人遵守這一義務。

用戶的保密義務將在平台使用期及本一般條款終止後5年期間內適用。

第14條 –本一般條款的修改

用戶承認並同意，由Royal Canin開發的平台是一項創新工具，將會不斷發展，以增加、替換或刪除某些功能和相關培訓。

Royal Canin保留隨時修訂本一般條款的權利，並將向活躍用戶通知新的條款。

如果第8條被修改，用戶首次登入平台時，將有機會閱讀和審閱新條款，並(i)接受；或(ii)拒絕該等新條款。倘若用戶拒絕新條款，用戶將在30天後無法繼續訪問平台，且將無法繼續使用相關培訓。

第15條 –其他規定

15.1放棄

倘若Royal Canin未利用或強制執行本一般條款的任何條文，用戶不得將其解釋為是對該等條文的放棄。

15.2完整協議和可分割性

本協議是用戶與Royal Canin之間關於平台的完整協議，取代之前或同期與平台或本一般條款所涵蓋任何其他標的事項有關的所有口頭或書面溝通、提議及陳 述。若本一般條款及/或特定條款的任何條文被認定為無效、不可強制執行或不合法時，其他條文將繼續維持完全有效。

15.3雙方的獨立性

Royal Canin和用戶為獨立實體，以自己名義行事，且自己獨自承擔責任。特此說明用戶完全憑自己的自治意志且自己承擔風險在平台上開展其活動。

平台不以任何方式取代專業人士個人獨立的專業知識、審查、判斷及/或診斷。

就獸醫而言，Royal Canin承諾允許用戶遵守適用於獸醫獸藥實踐和專業道德義務的規則，尤其是維護其獨立、客觀的專業判斷。