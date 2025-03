Razze di gatto a pelo corto

Ci sono sempre pro e contro da considerare prima di accogliere un gatto in casa tua. Per te, forse un gatto a pelo lungo potrebbe richiedere più tempo per la toelettatura di quanto tu sia in grado di dedicargli. Se così fosse, esistono molte razze di gatti a pelo corto tra cui scegliere e accogliere nella tua casa.



Ma non aspettarti che il tuo amico a quattro zampe si occupi da solo delle sue esigenze di toelettatura. In qualità di proprietario responsabile di un animale domestico, dovrai contribuire a mantenere il pelo del tuo gatto sano e lucente.



Vediamo alcune caratteristiche ed esigenze dei gatti a pelo corto che possono aiutarti a capire meglio questi simpatici amici.