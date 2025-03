Razze di gatto a pelo lungo 

La cura del mantello di un gatto è parte integrante del suo benessere. Non si tratta solo di tenerlo in ordine o di limitare la quantità di pelo che si diffonde in casa (anche se questi sono vantaggi collaterali): la toelettatura è fondamentale anche per la salute del tuo gatto.



Certo, non dipende solo da te: i gatti, come è noto, si puliscono da soli. I gattini imparano presto l'arte della toelettatura dalle loro madri. In effetti, gli studi suggeriscono che i gatti trascorrono circa il 4% del loro tempo totale (o l’8% del tempo in cui non dormono/riposano) a pulirsi. Le loro lingue ruvide, ricoperte di piccole protuberanze chiamate papille, agiscono come un pettine per il loro manto, rimuovendo peli morti, pelle e sporcizia.



Ma spazzolate regolari da parte dei loro umani completerà questa loro abitudine, portando tre vantaggi principali: