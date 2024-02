Il mio gatto è a rischio di problemi alle basse vie urinarie?

I gatti in sovrappeso oppure obesi e quelli con uno stile di vita sedentario sono più a rischio di problemi alle basse vie urinarie rispetto ai gatti con un peso forma e uno stile di vita attivo. I gatti più anziani sono anche maggiormente soggetti alla malattia renale cronica e ad altre malattie sistemiche come le malattie endocrine.

Si ipotizza che i gatti sottoposti a notevole stress abbiano maggiori probabilità di avere problemi al sistema urinario. Diversi fattori possono essere fonte di stress, quali i cambiamenti nell'alimentazione, una lettiera mal posizionata o difficile da raggiungere, e vivere in una famiglia con altri animali. Se un gatto e il suo proprietario hanno un forte legame, il gatto può persino "assorbire" lo stress del proprietario, il che gli può causare problemi di salute.

Trattamenti per i problemi alle vie urinarie dei gatti

Se noti uno dei sintomi sopra descritti, è fondamentale portare il tuo gatto dal medico veterinario, che sarà in grado di identificare il problema e sottoporlo al miglior trattamento possibile.

Tuttavia, puoi anche intervenire per mantenere la salute delle vie urinarie del gatto apportando modifiche al suo stile di vita e all'alimentazione. I gatti non sono naturalmente inclini a bere molta acqua, discendendo da mammiferi che vivono nel deserto e che non sarebbero in grado di accedere all'acqua regolarmente, eppure l'acqua è importante per mantenere in salute il loro sistema urinario. Aumentare l'assunzione di acqua può aiutarli a incoraggiare la minzione e la diluizione delle urine, in modo da ridurre il rischio di cristallizzazione.

Puoi incoraggiare il tuo gatto a bere più acqua posizionando più ciotole sparse per la casa, evitando di metterle vicino a cibo, lettiera o luoghi affollati. Tieni l'acqua a temperatura ambiente e riempi la ciotola fino all'orlo, in modo che sia facilmente accessibile. Anche l'acqua corrente, come un rubinetto che gocciola o una fontana, possono essere molto interessanti.

L'alimentazione del gatto può anch'essa contribuire alla salute delle sue vie urinarie; poiché alcune tipologie di alimentazioni, secche o umide, possono aiutare ad aumentare l'assunzione di acqua.

Sfortunatamente i problemi alle basse vie urinarie sono comuni nei gatti, ma con il giusto trattamento raccomandato dal medico veterinario potrai mantenerlo in salute grazie all'alimentazione, allo stile di vita e ai farmaci, se necessario.