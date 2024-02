Cibo umido o secco - come nutrire un gatto

Vantaggi del cibo secco per gatti

Idealmente, dovrebbe anche aiutare a tenere sotto controllo eventuali potenziali problemi di salute. Il cibo umido è un ottimo modo per prendersi cura di alcuni di questi bisogni, mentre il cibo secco per gatti è ideale in altri modi. Il cibo umido aiuta ad aumentare l'apporto di acqua, mentre il cibo secco aiuta a mantenere la salute dentale del tuo gatto. L'aroma del cibo umido ha più probabilità di tentare un gattino esigente, mentre il cibo secco manterrà la sua qualità pur rimanendo nella ciotola tutto il giorno. Poiché il cibo per gatti umido e quello secco offrono vantaggi diversi, vale la pena considerare di nutrire il tuo gatto con una miscela di entrambi (anche se non nella stessa ciotola).

Uno dei principali vantaggi del cibo secco per gatti è che è facile da conservare e semplice da servire. Può tranquillamente restare in una ciotola tutto il giorno senza rovinarsi. Questo consente al tuo gatto di sgranocchiare il cibo frequentemente, il che è l'ideale per supportare abitudini alimentari sane. Quando il cibo secco è adeguatamente formulato, aiuta anche a migliorare la salute dentale grazie alla leggera superficie abrasiva della crocchetta che serve per controllare i livelli di tartaro dei denti del gatto.

Vantaggi del cibo umido per gatti

Molti gatti non si idratano abbastanza bevendo e fanno affidamento sul cibo per integrare la quantità di acqua che consumano. Un vantaggio chiave del cibo umido per gatti è che aiuta a fornire al tuo gatto l'acqua extra che non solo lo mantiene adeguatamente idratato ma che riduce anche la probabilità di problemi di salute in aree come i reni o le vie urinarie.

Il cibo umido ha anche l'ulteriore vantaggio di emanare un aroma più ricco rispetto al cibo secco, il che è importante per i gatti perché fanno molto più affidamento sul senso dell'olfatto rispetto al senso del gusto. Il senso dell'olfatto del gatto è normalmente molto più forte rispetto a quello dell'essere umano medio, mentre la lingua di un essere umano ha un numero circa venti volte maggiore di papille gustative rispetto a quello della lingua di un gatto.