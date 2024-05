Il gatto e i boli di pelo

La formazione di boli di pelo nel tratto digestivo dei gatti rappresenta un’evenienza comune, in particolare per i gatti che vivono in casa e che conducono uno stile di vita sedentario, trascorrendo gran parte della loro giornata impegnati in attività di pulizia e toelettatura, leccandosi il mantello.

I boli di pelo si formano quando il gatto leccando il proprio mantello per lavarsi, ingerisce con la lingua i peli morti, che tendono ad accumularsi nel suo tratto digerente. Di norma, i peli ingeriti sono naturalmente espulsi con le feci. Tuttavia, se il quantitativo di pelo ingerito risultasse eccessivo, il gatto potrebbe avere difficoltà ad espellerlo per le vie naturali con la conseguente formazione di agglomerati, denominati appunto boli di pelo.



Se nel tuo gatto tale fenomeno dovesse essere frequente, potresti notare delle difficoltà nel deglutire o nel mangiare nonché episodi di rigurgito con la conseguente eliminazione dii boli di pelo.



Spazzolando il tuo gatto contribuirai ad allontanare il pelo morto riducendone il rischio di ingestione e, offrendogli un alimento con un quantitativo adattato in una specifica miscela di fibre favorirai una naturale eliminazione dei boli di pelo.

Malattie infiammatorie nel gatto

I processi infiammatori a carico di uno o più organi del tratto digerente del gatto potrebbero essere causa di disturbi digestivi.



Il fegato, il pancreas e l'intestino tenue, sono strettamente correlati tra loro gatto, pertanto l'infiammazione può diffondersi facilmente tra questi organi. Questo può portare a una condizione chiamata Triadite felina, in cui tutti e tre i suddetti organi risultano contemporaneamente coinvolti in un processo infiammatorio.



In tali situazioni, l’animale potrebbe mostrare sintomi tipici del processo infiammatorio, quali: vomito e diarrea cronici, perdita di peso e modificazioni dell'appetito. Talvolta si riscontra perfino un appetito vorace, in quanto il gatto cerca di integrare il deficit nutrizionale cui sta andando incontro.



Il tuo Medico Veterinario saprà sicuramente aiutarti a comprendere la reale causa del disturbo del tuo gatto e aiutarti a gestirla raccomandandoti un alimento specifico.



I problemi digestivi possono risultare sgradevoli sia per te che per il tuo gatto, pertanto rivolgiti al tuo Medico Veterinario al manifestarsi di un qualsiasi sintomo, in modo da offrire al tuo animale domestico tutto ciò di cui ha bisogno per favorire la sua salute ed il suo benessere.