Alimentazione del gatto dopo un intervento chirurgico

Quale alimento offrire al gatto dopo un intervento chirurgico

Il Medico Veterinario potrebbe consigliare al tuo gatto uno specifico regime nutrizionale da seguire durante la convalescenza. Gli alimenti dietetici appositamente formulati per il decorso post-operatorio sono studiati per fornire al tuo gatto tutti i nutrienti di cui ha bisogno per supportare la convalescenza ed il recupero, evitando di sovraccaricare l'apparato digerente. Tali alimenti apportano in genere una maggiore quantità di proteine e grassi e si caratterizzano per un'elevata densità energetica. Questo significa che il tuo gatto può compiere dei pasti più piccoli e soddisfare comunque i suoi fabbisogni nutrizionali. Inoltre, le proteine contenute in questi alimenti specifici dovrebbero essere altamente digeribili e facilmente assimilabili per favorire i processi di crescita e riparazione cellulare.



Molti gatti potrebbero presentare una riduzione dell'appetito dopo un intervento chirurgico, di conseguenza è importante presentare alimenti appetibili, con crocchette o bocconcini di dimensioni adattate per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione.

Visita di controllo post-operatoria

Un’adeguata assistenza unitamente ad una specifica alimentazione potranno contribuire a supportare il recupero del gatto dopo un intervento chirurgico in tempi più o meno brevi a seconda dei casi. Tuttavia, è essenziale tornare dal Medico Veterinario non solo per un controllo che sarà egli stesso a programmare, ma soprattutto se in presenza di uno di questi sintomi:

emorragia

vomito, diarrea o costipazione

perdita di appetito o minore assunzione di acqua

depressione, debolezza o letargia

tremori o variazione della temperatura corporea

incoordinazione

respirazione affannosa o dolorosa

Rivolgiti al tuo Medico Veterinario che saprà fornirti utili consigli e raccomandazioni per favorire la salute ed il benessere del tuo gatto dopo un intervento chirurgico.