L'alimentazione adeguata per il tuo gatto

Stabilire delle sane abitudini alimentari potrà aiutare il tuo gatto a mantenere il peso forma evitando continui miagolii e una incessante richiesta di cibo.

Assicurati di offrire al tuo gatto la quantità necessario di alimento come indicato nelle tabelle presenti sulle confezioni, pesandola con una bilancia da cucina. Anche se ti sembra che il cibo sia poco, considera che i nostri alimenti sono completi ed equilibrati e la razione viene calcolata appositamente per dare al tuo animale domestico tutto ciò di cui ha in funzione del peso e del livello di attività. Il gatto ha bisogno anche di molta acqua per Favorire la salute digestiva e delle basse vie urinarie.

Poni un limite al numero di snack da proporre al tuo gatto, in quanto possono aumentare in modo significativo il suo apporto calorico giornaliero. Potresti eventualmente pensare di sottrarre parte delle crocchette della sua razione quotidiana ed offrirle come premio.

Nutrizione su misura in ogni fase della sua vita

A seconda dell'età e dello stile di vita i gatti necessitano di un supporto nutrizionale specifico per favorire il mantenimento del peso forma. Pertanto, è opportuno tenere d'occhio la loro crescita e adeguare l'alimentazione ai differenti fabbisogni nutrizionali.

I gattini, da quattro settimane a quattro mesi, hanno Fabbisogni energetici molto alti per sostenere la crescita intensa. Tuttavia, Non avendo ancora sviluppato tutte le capacità digestive, gli alimenti offerti oltre ad essere ricchi di energia, dovranno contenere nutrienti ad elevata digeribilità per favorire la salute digestiva. Controlla regolarmente il loro peso e Aumenta di pari passo il quantitativo di cibo offerto, in linea con i consigli del tuo medico veterinario.

La sterilizzazione e la castrazione potrebbero avere aumentare il rischio di sovrappeso del tuo gatto. Il suo fabbisogno energetico si riduce di circa del 30% ma l'appetito può aumentare fino al 26% nei giorni successivi all'intervento. Pertanto, i gatti sterilizzati e castrati tendono ad aumentare di peso, in particolare subito dopo l'operazione. Il ricorso a specifici alimenti, dal ridotto apporto calorico e arricchiti in nutrienti strategici, possono favorire il mantenimento del peso forma del gatto sterilizzato o castrato contribuendo alla sua salute.

Durante la gestazione, il fabbisogno energetico della tua gatta aumenterà notevolmente: Sarà importante quindi ricorrere ad alimenti specifici, ad elevato contenuto calorico, per favorire la crescita ed il successivo allattamento dei gattini. Consulta il tuo medico veterinario e richiedi maggiori informazioni su alimenti e specifici programmi alimentari dedicati alla gatta in gestazione ed allattamento.

Il Medico Veterinario saprà offrirti consigli adeguati e tutto il supporto necessario per far si che tu possa contribuire al mantenimento del peso forma del tuo gatto.