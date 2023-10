PROGRAMMA APPETITE CONTROL CARE:

1. Forniamo una nutrizione completa ed equilibrata attraverso i nostri alimenti secchi e umidi ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE, per permetterti di scegliere la perfetta combinazione per il tuo gatto. 2. Premialo con delle crocchette prese dalla sua razione giornaliera, anziché con degli snack. È importante rispettare le quantità di alimento indicate su questa confezione. 3. Abitua il tuo gatto a mantenersi attivo, con dei giochi in casa e con giochi con ricompensa alimentare. 4. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla salute del tuo gatto, puoi contattare il tuo medico veterinario.