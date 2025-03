Stai pensando di prendere un gatto, ma temi che manchi di empatia o sia un compagno poco affettuoso? Anche se possono essere più complessi da capire rispetto ai cani, occorre semplicemente comprendere il loro comportamento per rendersi conto di come si sentono e come manifestano il loro affetto.

Gli studi dimostrano che i gatti hanno un impatto positivo sulla nostra salute mentale: gesti come accarezzare il loro pelo aiutano a calmare e confortare sia loro che noi. In effetti, i gatti possono essere animali da terapia tato efficaci quanto i cani..



Anche se per alcuni il loro comportamento può sembrare “distaccato”, gli amanti dei gatti di tutto il mondo capiranno il conforto che la loro presenza può portare. Ma il tuo gatto cosa prova per te?