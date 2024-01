Accessori importanti

Una volta che lo avrai portato a casa, il tuo gatto avrà bisogno di alcuni oggetti essenziali, ad esempio:

Cesta: una cuccia confortevole in cui il gattino o il gatto possa stare comodo e sentirsi al sicuro. Se possibile, colloca la cesta in modo che risulti sollevata da terra, in una posizione in cui il gattino possa sentirsi al sicuro, lontano da eventuali correnti d'aria o da zone di passaggio.

una cuccia confortevole in cui il gattino o il gatto possa stare comodo e sentirsi al sicuro. Se possibile, colloca la cesta in modo che risulti sollevata da terra, in una posizione in cui il gattino possa sentirsi al sicuro, lontano da eventuali correnti d'aria o da zone di passaggio. Lettiera: deve essere sufficientemente profonda, sebbene non troppo altrimenti i gattini potrebberonon riuscire ad usarla, e includere una piccola paletta con cui rimuovere le feci.



deve essere sufficientemente profonda, sebbene non troppo altrimenti i gattini potrebberonon riuscire ad usarla, e includere una piccola paletta con cui rimuovere le feci. Ciotola per l'acqua : una ciotola per l'acqua potabile deve essere sempre a disposizione del tuo gatto. Le fontanelle d'acqua rappresentano una valida alternativa alle ciotole, in quanto i gatti apprezzano particolarmente il movimento dell'acqua e sono incoraggiati a bere di più.



: una ciotola per l'acqua potabile deve essere sempre a disposizione del tuo gatto. Le fontanelle d'acqua rappresentano una valida alternativa alle ciotole, in quanto i gatti apprezzano particolarmente il movimento dell'acqua e sono incoraggiati a bere di più. Ciotola per alimenti: assicurati di disporre di una piccola ciotola per crocchette, posizionata sufficientemente lontano dalla ciotola dell'acqua per evitare di sporcarla. In alternativa, puoi utilizzare un gioco alimentare, soprattutto se il tuo gatto vive in casa, per stimolarlo fisicamente e mentalmente, soddisfacendo il suo naturale istinto di cacciatore. Sarà necessario un po' di tempo al tuo gatto per imparare a usarlo correttamente.

assicurati di disporre di una piccola ciotola per crocchette, posizionata sufficientemente lontano dalla ciotola dell'acqua per evitare di sporcarla. In alternativa, puoi utilizzare un gioco alimentare, soprattutto se il tuo gatto vive in casa, per stimolarlo fisicamente e mentalmente, soddisfacendo il suo naturale istinto di cacciatore. Sarà necessario un po' di tempo al tuo gatto per imparare a usarlo correttamente. Tiragraffi: un accessorio divertente e utile per il tuo gatto, che gli consentirà di farsi le unghie, arrampicarsi e nascondersi in tutta sicurezza e che contribuirà al suo benessere, rispettando i suoi istinti naturali.

È consigliabile procurarsi più unità di ogni accessorio e disseminarle per tutta la casa affinché il tuo nuovo gatto possa scegliere l'oggetto che preferisce e trovare uno posticino tranquillo senza troppo andirivieni e lontano dai rumori forti, se necessario.

Ambiente

L'ambiente influisce sulla salute e sul benessere del tuo gatto. Un ambiente favorevole è quello in cui il gatto può socializzare in modo sicuro e senza troppi problemi e abituarsi alle persone e alle cose che lo circondano.

Anche se molto giovane, il tuo gatto organizzerà e marcherà il territorio in cui dormirà, giocherà, caccerà, mangerà, si nasconderà, si arrampicherà e sarà coccolato. In casa il gatto organizza la propria vita attorno a quattro aree diverse che devi rispettare per evitare problemi comportamentali, in particolare nei gatti che vivono in casa.

Aree adibite all'alimentazione: devono trovarsi in zone silenziose, lontano dalla cassetta igienica del gatto e dall'area in cui solitamente mangi. Evita la sala da pranzo o aree in cui il tuo gatto potrebbe essere disturbato e metti a sua disposizione molto spazio durante i pasti.

Area adibita al riposo: questo luogo varierà nel corso della giornata a seconda della luce del sole e delle fonti di calore. Per natura, i gatti amano dormire in alto e spesso scelgono il posto che più li aggrada, pertanto è necessario assicurarsi che abbia molti spazi tra cui scegliere.

Area adibita alla pulizia: la cassetta igienica deve essere posizionata in un luogo silenzioso ed essere sempre accessibile al gatto. Deve trovarsi lontano dalla ciotola del cibo e da zone di passaggio. Fai attenzione a evitare qualsiasi fonte di stress: è noto che i gatti possono smettere di usare la lettiera se questa viene posizionata vicino alla lavatrice. È consigliabile dotarsi di almeno una lettiera per gatto, più una di riserva, per offrire a ciascun animale la possibilità di scegliere ed evitare problemi.

Area adibita al gioco: si tratta dello spazio vitale e dell'area relax più grandi di cui può usufruire il tuo gatto. Deve essere un luogo in cui può correre, nascondersi o arrampicarsi per appollaiarsi in zone alte. I tiragraffi sono mirati a favorire questa attività e a contribuire alla salute e al benessere del tuo gatto.

Esercizio

I gatti che vivono in casa hanno bisogno di molto esercizio fisico per essere stimolati fisicamente e mentalmente. Questo significa che è necessario disporre di:

Molti giocattoli, da offrirgli a rotazione per continuare a stimolare il suo interesse, oggetti su cui arrampicarsi o in cui nascondersi e sessioni di gioco quotidiane con la famiglia

Poiché si puliscono di più e tendono a essere più sedentari, i gatti che vivono in casa, specialmente quelli a pelo lungo, hanno bisogno di un'alimentazione che possa aiutarli a far fronte al problema dei boli di pelo e che tenga conto dei loro bassi livelli di attività

Potresti non gradire i graffi che il tuo gatto può lasciare su mobili o pareti. Tuttavia, quello di farsi le unghie è un comportamento naturale ed è importante che il tuo gatto abbia la possibilità di ovviare a tale esigenza nei posti adibiti a questa attività. Organizzati per avere a disposizione almeno un tiragraffi

Alimentazione

Nel caso dei gatti domestici, il tipo di alimentazione dipende da diversi fattori. I gatti preferiscono mangiare in un luogo tranquillo, al riparo dagli sguardi e dai predatori, da dove possano scappare senza difficoltà.

Solo alimenti di alta qualità, appositamente preparati per i gatti, possono garantire al tuo animale domestico tutti i nutrienti di cui ha bisogno per rimanere in salute, per qualsiasi età, stile di vita o sensibilità.