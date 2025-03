Nel corso della loro vita, molti gatti sono a rischio di infestazioni da vermi e parassiti. Esami periodici e un regolare programma di sverminazione sono i migliori piani di profilassi per il tuo amico a quattro zampe.



Detto questo, bisogna ricordare che i farmaci antiparassitari in grado di eliminare i vermi adulti presenti nel tratto gastrointestinale del gattino al momento della sverminazione, ma non possono impedire una nuova infestazione in futuro. Se una pulce entra in casa tua e il tuo gattino la ingoia mentre si pulisce, potrà essere nuovamente infettato dai vermi. Questo è il motivo per cui è consigliabile sverminare regolarmente i gattini, anche se vivono in casa.



Le migliori misure preventive per tenere a bada i vermi sono:

Seguire un regolare programma di sverminazione sotto la supervisione del proprio Medico Veterinario.

Vaccinare il proprio gattino regolarmente

Pulire la lettiera ogni giorno e controllare anche il giardino.

Limitare le uscite notturne.

Non permettere al proprio gattino di mangiare le prede cacciate.

Effettuare regolari trattamenti contro pulci e zecche, soprattutto durante l'estate o i mesi più caldi.