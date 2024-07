Quando i gattini aprono gli occhi per la prima volta?

L'apertura degli occhi rappresenta la prima grande tappa fondamentale nella vita di un gattino, segnando il passaggio da piccola creatura indifesa a gatto vivace che conosciamo e amiamo. I gattini, infatti, nascono con gli occhi chiusi e per questo non possono vedere, hanno le orecchie piegate e non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea.



Gli occhi del gattino si aprono a circa due settimane di vita, mentre per le orecchie si deve attendere l’apertura dei condotti uditivi. Saranno tuttavia necessari due mesi affinché questi sensi si sviluppino in modo tale da assomigliare alla vista acuta e all'udito di un gatto adulto.