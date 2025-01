Per regalare al tuo amato compagno a quattro zampe una vita d'amore e una buona salute, è necessario vaccinarlo per proteggerlo da alcune malattie. Quando c’è bisogno di vaccinare i gatti? Scopri i vaccini di base per i gatti e come proteggere il tuo amico a quattro zampe da malattie potenzialmente letali.