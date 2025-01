I collari per gatti sono molto leggeri e sottili. Poiché i gatti possono entrare in spazi ristretti o rimanere incastrati in una recinzione o in un cespuglio, i collari a strappo sono i più sicuri per il tuo animale domestico. I collari a strappo si sganciano automaticamente in situazioni come queste, liberando il gatto (un altro motivo per usare un microchip come mezzo di identificazione di riserva).



Sfortunatamente, all'inizio i gatti non sempre accettano di buon grado di indossare collari o medagliette identificative penzolanti. Ma l'esperienza dimostra che la maggior parte si abituerà in pochi giorni. Nel caso in cui il tuo gatto non ne voglia proprio sapere di indossare la medaglietta, puoi optare per una medaglietta a scorrimento, che si appiattisce contro il collare e non fa rumore. Il collare del tuo animale domestico dovrebbe calzare correttamente ed essere abbastanza aderente senza essere troppo stretto. Se riesci a far passare un dito tra il collare e il collo del gatto, vuol dire che la misura è buona.



Se il tuo gatto è solito avventurarsi all'aria aperta, tieni a disposizione medagliette e collari di riserva nel caso in cui si perdano.