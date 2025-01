Sia nel caso dei maschi che delle femmine, i gatti vengono solitamente sterilizzati poco prima della pubertà, che avviene tra i 6 e i 12 mesi, quando le femmine non sterilizzate normalmente sperimentano il primo ciclo di calore e i gatti maschi raggiungono la maturità sessuale e iniziano a cercare una compagna.

Tuttavia, sia nei gatti maschi che nelle femmine, la procedura può essere eseguita in sicurezza a partire da circa quattro mesi o anche prima. È consigliabile far sterilizzare il tuo gatto quando è giovane per evitare il rischio di cucciolate indesiderate, ma in teoria il processo può essere eseguito in qualsiasi momento della vita del tuo gatto.

Se il tuo gatto viene sterilizzato prima che raggiunga l'età adulta, tieni presente che crescerà ancora. Avrà bisogno di un alimento appositamente sviluppato per gattini sterilizzati che sostenga la sua crescita e, allo stesso tempo, lo aiuti a evitare un eccessivo aumento di peso, che a sua volta può portare a numerosi problemi di salute.



Chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario sulle tempistiche più adatte per il tuo gatto e per la sua salute, razza e storia, per non parlare di altri fattori che il tuo Medico Veterinario considera importanti.