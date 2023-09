Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Sempre pronti a scodinzolare con le loro code lunghe e sinuose, i Cavalier King Charles Spaniel sono noti per il loro temperamento dolce e gentile. Essendo una delle razze più piccole tra gli spaniel, si adatta bene alla maggior parte degli ambienti domestici, diventando rapidamente parte integrante della famiglia. Solitamente, una volta educati, sono fantastici sia con i bambini che con altri cani e gatti.

Per comprendere le origini del Cavalier King Charles Spaniel, dobbiamo risalire al 1500, quando i toy spaniel fecero la loro prima comparsa in Europa, dove probabilmente arrivarono dall'Asia orientale. Più tardi, nel XVII° secolo, questi cagnolini divennero i preferiti del re Carlo I e di suo figlio Carlo II, e ricevettero il soprannome che sarebbe poi diventato il loro nome ufficiale. Tuttavia, fu solo negli anni '20 che il Cavalier King Charles Spaniel fu riconosciuta come razza a sé stante.

Oggi, il Cavalier King Charles Spaniel è uno tra gli spaniel più popolari grazie anche alla fortunata serie della HBO Sex and the City che gli ha consentito di guadagnare ulteriore notorietà. I fan della trasmissione non possono non ricordare che il cane di Charlotte era una Cavalier King Charles Spaniel di nome Princess Dandyridge Brandywine - un nome impegnativo per un cane.

A lungo ammirati per il loro mantello morbido e setoso, i colori riconosciuti del Cavalier King Charles Spaniel sono quattro, con varianti di marrone, bianco, nero, focato e rosso: Blenheim, Tricolore, Ruby (rubino) e Black and Tan. Ciò che tutti i cani di questa razza hanno in comune, però, è il mantello piumato, le lunghe orecchie cadenti e occhi marroni grandi ed espressivi.

I Cavalier King Charles Spaniel, sono cagnolini dotati di una buona capacità di adattamento e amano stare rannicchiati sul divano mentre i loro proprietari sono fuori a passeggiare. Con un'aspettativa di vita piuttosto alta (fino a 20 anni di età), questo cane è un compagno eccellente sotto ogni aspetto.