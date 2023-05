Tutto ciò che c'è da sapere sul Dalmata



Reso immortale dal celeberrimo cartone animato Disney, La carica dei 101 - come potremmo non menzionarlo? - questo splendido animale è un ottimo cane da compagnia. Energico, affettuoso e giocherellone, il Dalmata ha un carattere adorabile e stringe un legame profondo con la sua famiglia umana. Il suo mantello dal pelo corto e liscio, che può essere di colore nero o fegato, non necessita di una toelettatura impegnativa.

Essendo un cane molto atletico, tuttavia, il Dalmata ha bisogno di praticare giornalmente una discreta attività fisica. Sei un amante della corsa? Un Dalmata potrebbe essere il compagno di jogging perfetto, sebbene non disdegni neanche le lunghe passeggiate! In ogni caso, con il suo corpo atletico e la sua struttura muscolare, questo cane ha bisogno di elevati livelli di attività fisica.

Originario della Croazia, dove veniva usato come cane da caccia, il Dalmata fu successivamente importato in Gran Bretagna, dove venne impiegato come cane da carrozza. Fu qui che la razza venne formalmente riconosciuta, nel 1890, con la creazione del primo club del Dalmata.

In un altro interessante capitolo della sua storia, il Dalmata affianca i vigili del fuoco, in particolare negli Stati Uniti, dove rimane ancora oggi una loro mascotte ufficiale. Infatti, visto il loro utilizzo nel passato come cani da carrozza, i Dalmata erano usati per proteggere i cavalli che trainavano i carri dei pompieri. Attualmente, molti vigili del fuoco scelgono di avere questo cane come animale domestico.

In periodi più recenti, la popolarità del Dalmata è crescita moltissimo, grazie alle sue "incursioni" sul grande schermo. Il film Disney del 1961, adattato a sua volta dall'omonimo romanzo dell'autrice britannica Dodie Smith, ha ispirato diversi spin-off successivi.

Questa crescente popolarità ha fatto però sì che molti Dalmata si siano ritrovati con proprietari inesperti, che li hanno acquistati per i loro figli, senza tuttavia avere la conoscenza necessaria per prendersene cura. Fortunatamente, questo fenomeno si è attenuato e, con un'adeguata gestione e molto esercizio fisico, i Dalmata possono finalmente avere le meritate attenzioni di cui necessitano nelle famiglie di tutto il mondo.