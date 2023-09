Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Con il suo atteggiamento vivace ed esuberante, è difficile credere che il Golden Retriever sia stato originariamente allevato come un raffinato cane da caccia. Oggi è più conosciuto per il suo temperamento leale e fedele, per il bel passo ondeggiante e per il glorioso manto dorato. Il Golden Retriever è anche un gran giocherellone un sia da cucciolo che da adulto.

Detto questo, conserva alcune caratteristiche legate alle sue origini di cane da caccia. Conosciuti per le loro grandi doti sportive e lavorative, i Golden Retriever mostrano eccellenti capacità di ricerca. Per questo motivo, sono spesso utilizzati dalle squadre dedite al soccorso di persone scomparse. Allo stesso tempo, il loro temperamento equilibrato li rende eccezionali cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti. Sono anche ottimi compagni per la pet therapy.

Ma non sono assolutamente adatti a essere cani da guardia. In effetti, è più probabile che accolgano un intruso scodinzolando!

Soprattutto però il Golden Retriever è forse più conosciuto come un amato animale domestico. Completato il suo percorso di educazione, è molto bravo con i bambini e con gli altri animali ed è in grado di instaurare legami profondi con le famiglie umane (e il sentimento è reciproco). Insieme ai Pastori Tedeschi e ai Labrador, i Golden Retriever sono spesso indicati come una delle tre razze più popolari al mondo.

Per quanto riguarda l'aspetto, i Golden Retriever hanno un mantello folto e idrorepellente con un fitto sottopelo. Il colore può variare da un oro pallido a una tonalità ambrata più profonda. L'unica costante del loro pelo è che è molto spesso e in grado di resistere alle intemperie. Ma questo significa che richiede una adeguata toelettatura. I Golden Retriever sono noti anche per essere una razza che perde molto pelo.

Grazie alle loro origini di cani da caccia, i Golden Retriever necessitano anche di un livello di esercizio quotidiano piuttosto elevato, che si tratti di una passeggiata, di una corsetta o di una corsa dietro a una palla. Retriever di nome (termine che significa "che riporta") e anche di fatto: adora infatti riportarti qualsiasi oggetto. Quindi, se riesci ad assecondare il tuo Golden Retriever in questo, diventerà il tuo fan numero uno.