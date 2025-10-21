GOLDEN RETRIEVER Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Speciale cani Golden Retriever adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cani Golden Retriever di oltre 15 mesi di età. ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT contiene acidi grassi essenziali omega-3, EPA-DHA e olio di borragine che aiutano a favorire l’effetto «barriera» della pelle e contribuiscono a mantenere la salute della pelle e del pelo. Grazie all’arricchimento in nutrienti specifici (acidi grassi e taurina), ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT aiuta a mantenere la funzione cardiaca. Questo alimento, inoltre, contribuisce al mantenimento del peso ideale del Golden Retriever grazie ad un contenuto calorico adattato. Infine, la forma e la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate al Golden Retriever.
BENEFICI
1. SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO
GOLDEN RETRIEVER ADULT favorisce l’effetto «barriera» della pelle (complesso esclusivo) e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo (EPA & DHA). Arricchito con olio di borragine.
2. FUNZIONE CARDIACA SANA
Questa formula contiene nutrienti specifici che contribuiscono al mantenimento della funzione cardiaca. Arricchito con taurina e EPA & DHA.
3. PESO IDEALE
Contribuisce al mantenimento del peso ideale del Golden Retriever grazie ad un appropriato contenuto energetico.
4. CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO
La forma, la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate al Golden Retriever.