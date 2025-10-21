ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cani Golden Retriever di oltre 15 mesi di età. ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT contiene acidi grassi essenziali omega-3, EPA-DHA e olio di borragine che aiutano a favorire l’effetto «barriera» della pelle e contribuiscono a mantenere la salute della pelle e del pelo. Grazie all’arricchimento in nutrienti specifici (acidi grassi e taurina), ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER ADULT aiuta a mantenere la funzione cardiaca. Questo alimento, inoltre, contribuisce al mantenimento del peso ideale del Golden Retriever grazie ad un contenuto calorico adattato. Infine, la forma e la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate al Golden Retriever.