Nato in Inghilterra verso la seconda metà dell'800, il Jack Russell Terrier fu allevato dal reverendo John Russel (stranamente, non divenne il John Russell Terrier) per accompagnare il buon reverendo nella sua amata caccia alla volpe. Per lo più bianchi per non essere confusi con gli animali inseguiti, si muovevano a livello del terreno per essere vicini alla loro preda, abbastanza veloci da seguire la caccia e piuttosto agili per riuscire a stanare le volpi in stretti cunicoli. Ed erano anche sufficientemente rumorosi da poter dare l'allarme quando trovavano qualcosa, senza mai attaccare le loro prede.

In ogni caso, questi robusti terrier sono stati allevati per svolgere un lavoro preciso e, sebbene sia improbabile che gli attuali Jack Russell siano riconducibili agli originali del reverendo, la razza è ancora predisposta per il lavoro. E non c'è da stupirsi, se si considerano le elevate riserve di energia e l'istinto predatorio. Oggi è un animale da compagnia molto popolare, ma gli arzilli Jack Russell Terrier hanno ancora bisogno di spazio da esplorare e di tenere occupate le loro menti brillanti.

Ma non vogliamo annoiarti con tutta la burocrazia e le discussioni legate al riconoscimento ufficiale della razza. È sufficiente ricordare che nel 2001 sono stati finalmente riconosciuti dall'AKC e che il loro nome è stato cambiato in Parson Russell Terrier. La Jack Russell Terrier Breeders Association seguì l'esempio, diventando la Parson Russell Terrier Association of America. È interessante notare che l'Australian National Kennel Council (ANKC) e il New Zealand Kennel Club (NZCK) sono tra le associazioni canine che registrano sia il Jack Russell Terrier che il Parson Russell Terrier come razze diverse.