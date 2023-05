Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Non lasciarti ingannare dal portamento regale, dal mantello setoso e dal grazioso fiocco. Può sembrare che sia appena uscito dal parrucchiere, ma lo Yorkshire Terrier è un cagnolino robusto, resistente e intelligente. Terrier a tutti gli effetti, è un cane audace, impavido e tenace, e quest'ultimo aspetto deriva dalle sue origini da cacciatore.

Allevato nel nord dell'Inghilterra durante la Rivoluzione Industriale (nonostante l'atteggiamento altezzoso, le sue radici affondano nella classe operaia), il compito originario dello Yorkshire Terrier era quello di tenere libere le miniere e le fabbriche tessili dai parassiti. Solo in epoca tardo-vittoriana divenne popolare come cane da compagnia e iniziò, letteralmente, a vivere nel lusso dell'alta società inglese.

Di certo, con il suo portamento regale, lo Yorkshire Terrier è stato da sempre destinato a "cose" più grandi. In realtà si tratta di una razza socievole e giocherellona, con una natura curiosa che la rende molto divertente.

Tra le altre caratteristiche tipiche, gli Yorkshire Terrier sono amanti delle attenzioni e adorano stare vicino ai loro proprietari. Possono risultare molto protettivi nei loro confronti se necessario e, in alcuni casi, possono abbaiare eccessivamente. Per questo motivo, data anche la loro piccola taglia, sono più adatti alle famiglie con bambini più grandi.

Famosi, ovviamente, per il loro manto setoso e spettacolare e per la testa spesso decorata da un fiocchetto per capelli al fine di tenere le ciocche lontane dagli occhi, possono tuttavia anche sfoggiare varie acconciature alla moda. È interessante notare che il pelo lungo e sottile dello Yorkshire Terrier è eccezionalmente fine e più simile a quello umano o equino. Richiede un po' di attenzioni per mantenerlo lucido, ma il lato positivo è che lo Yorkie è una razza che non perde quantitativi eccessivi di pelo, quindi non è necessario passare l'aspirapolvere sul divano.

Essendo una delle razze di cani più piccole, la taglia dello Yorkshire Terrier lo rende adatto alla maggior parte delle case. Ottimo compagno per chi vive da solo, lo Yorkie è anche una delle razze più longeve arrivando a vivere in discrete condizioni fino a 20 anni. Non c'è da stupirsi quindi che lo Yorkshire Terrier sia una delle razze di cani toy più popolari al mondo.