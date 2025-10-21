ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult in morbido patè è un alimento umido completo e bilanciat appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei cani adulti e maturi di razza Yorkshire Terrier (oltre 10 mesi di età) . Contribuisce, infatti, al mantenimento della salute della pelle e del lungo pelo dello Yorkshire Terrier, grazie ad una combinazione esclusiva di nutrienti. Aiuta inoltre a favorire la salute digestiva grazie ad un apporto nutrizionale preciso e su misura per la razza Yorkshire Terrier. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult in morbido patè offre una consistenza adattata al fine di aumentare l'appetibilità del pasto e stimolare l'appetito anche delllo Yorkshire Terrier più schizzinoso! Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult è disponibile anche in crocchette croccanti e saporite. Se il tuo cane segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.