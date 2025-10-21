Yorkshire Terrier
Alimento umido per cani
Alimento completo per cani Yorkshire Terrier adulti e maturi - Oltre 10 mesi di età (morbido paté).
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult in morbido patè è un alimento umido completo e bilanciat appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei cani adulti e maturi di razza Yorkshire Terrier (oltre 10 mesi di età) . Contribuisce, infatti, al mantenimento della salute della pelle e del lungo pelo dello Yorkshire Terrier, grazie ad una combinazione esclusiva di nutrienti. Aiuta inoltre a favorire la salute digestiva grazie ad un apporto nutrizionale preciso e su misura per la razza Yorkshire Terrier. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult in morbido patè offre una consistenza adattata al fine di aumentare l'appetibilità del pasto e stimolare l'appetito anche delllo Yorkshire Terrier più schizzinoso! Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult è disponibile anche in crocchette croccanti e saporite. Se il tuo cane segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.
BENEFICI
Salute del pelo
Contribuisce al mantenimento della salute della pelle e del lungo pelo dello Yorkshire Terrier, grazie ad una combinazione esclusiva di nutrienti.
Stimolazione dell’appetito
Contribuisce a soddisfare l’appetito dello Yorkshire Terrier.
Qualità delle feci
Contribuisce al mantenimento della salute digestiva.
Consistenza adatta
Consistenza adatta
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Peso da adulto (kg)
|2
|3
|4
|n. di pouch (1=85 g)
|2
|3
|3+1/2