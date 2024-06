Se ha subito di recente un intervento chirurgico o è stato malato, il tuo cane potrebbe aver perso peso. Aiutarlo a ritrovare il proprio peso forma è importante per favorire il normale svolgimento delle funzioni vitali. Ma qual è il modo migliore per farlo?

Il tuo cane è normopeso?

Il peso forma dei cani viene determinato in base a età, razza e sesso e può variare leggermente da esemplare a esemplare. Il tuo Medico Veterinario saprà darti consigli utili su come individuare il peso ideale del tuo cane e su come riacquistare i chili necessari per raggiungere tale obiettivo. È importante rivolgersi al proprio Medico Veterinario di fiducia, in quanto potresti offrire al tuo cane quantitativi eccessivi di cibo con un conseguente aumento di peso eccessivo.



Tieni presente che, se il tuo cane è normopeso, le sue costole devono potersi sentire alla palpazione, ma non devono essere evidenti né visibili da lontano. Se le costole o altre ossa, come il bacino, sono distinguibili da lontano, significa che il tuo cane è sottopeso.

Ritrovare il peso forma supportando la salute digestiva

Dopo un periodo di convalescenza o di malattia, l'apparato digerente del tuo cane potrebbe risultare particolarmente sensibile. Intanto che aiuterai il tuo animale a ritrovare il peso forma, sarà fondamentale non "sovraccaricare" il suo apparato digerente al fine di evitare disturbi digestivi o episodi di vomito o diarrea.



Un tratto dell'apparato digerente del cane degno di nota è l'intestino tenue. È qui che i nutrienti introdotti con il cibo vengono assimilati e quindi utilizzati dagli altri distretti organici. Inoltre, ospita la microflora intestinale, tra cui annoveriamo i batteri "buoni" che contribuiscono alla salute dell'intestino. Per questi motivi, è importante che l’alimento scelto per aiutare il tuo cane a ritrovare il proprio peso forma, favorisca anche la salute digestiva.