Come aiutare il cane a perdere peso

L'obesità è un problema comune tra i cani. Diversi studi confermano che, nei paesi industrializzati, tale condizione si riscontra in almeno il 20% della popolazione canina adulta. Tuttavia, fornendo al tuo cane alimentazione, esercizio e stile di vita adeguati, puoi aiutarlo a perdere peso e a ritrovare il suo peso forma.

Obesità del cane

Se con il tempo il tuo cane ha preso peso ed è stato classificato come obeso dal Medico Veterinario, è importante comprendere che tale condizione può influire sulla sua salute generale. L'obesità aumenta il rischio di sviluppare diverse patologie serie e complesse quali, ad esempio, diabete, problemi cardio-respiratori, artrite e riduzione della risposta immunitaria. Ma la conseguenza peggiore è che riduce anche l’aspettativa di vita.

La razza, l'età, la genetica, il sesso e lo stile di vita del tuo cane sono tutti fattori determinanti nella possibilità di sviluppare obesità o sovrappeso. Il tuo ruolo è fondamentale nel proteggere la salute del tuo cane: sta a te infatti scegliere l'alimentazione appropriata, fargli fare esercizio fisico e fornirgli lo stile di vita di cui ha bisogno per ritrovare la sua forma fisica.

Comportamento alimentare del cane

Tenere un comportamento e un atteggiamento appropriati in merito all'alimentazione può aiutare il tuo cane a perdere peso. Il Medico Veterinario ti indicherà la quantità e la tipologia di alimento da offrire al cane per una corretta perdita di peso. Per ottenere risultati ottimali, dovrai attenerti strettamente alle disposizioni ricevute. Inoltre, è meglio non offrirgli l'intera quantità giornaliera di cibo in una sola volta, ma suddividerla in almeno due pasti. Questo ottimizzerà il consumo dell'energia fornita dall’alimento e ridurrà la voracità ad ogni pasto.

Tutti i membri della famiglia devono essere uniti nel resistere alla tentazione di offrire al cane degli extra, poiché questo lo incoraggerebbe a chiedere continuamente cibo. Per questo è consigliabile dare da mangiare al cane sempre agli stessi orari, nello stesso posto e utilizzando sempre la stessa ciotola, affinché possa crearsi una routine. Consuma i tuoi pasti a orari diversi da quelli del tuo cane perché non abbia tentazioni e, se possibile, in stanze diverse.