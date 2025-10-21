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Alimento secco per cani

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT è un alimento dietetico completo per cani adulti indicato per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo. Questo alimento ha una bassa densità energetica. Questo alimento ha un basso apporto energetico. RACCOMANDAZIONI: Utilizzare SATIETY WEIGHT MANAGEMENT fino al raggiungimento del peso obiettivo.

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

6 kgkg 6

12 kgkg 12

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

product details accompanying image

BENEFICI

CONTROLLO EFFICACE DEL PESO

Favorisce una perdita di peso sana e ne riduce il rischio di ripresa. Il 97% dei cani ha perso peso nell’arco di 3 mesi.

CONTROLLO DELLA SAZIETÀ

L’elevato livello di fibre favorisce il senso di sazietà del cane tra i pasti. Inoltre nell’83% dei casi aiuta a ridurre le richieste insistenti di cibo dei cani durante il dimagrimento.

MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE

Un elevato contenuto di proteine aiuta a mantenere la massa muscolare durante il periodo di dimagrimento.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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