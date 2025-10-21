Satiety Weight Management
Alimento secco per cani
ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT è un alimento dietetico completo per cani adulti indicato per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo. Questo alimento ha una bassa densità energetica. Questo alimento ha un basso apporto energetico. RACCOMANDAZIONI: Utilizzare SATIETY WEIGHT MANAGEMENT fino al raggiungimento del peso obiettivo.
DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
CONTROLLO EFFICACE DEL PESO
Favorisce una perdita di peso sana e ne riduce il rischio di ripresa. Il 97% dei cani ha perso peso nell’arco di 3 mesi.
CONTROLLO DELLA SAZIETÀ
L’elevato livello di fibre favorisce il senso di sazietà del cane tra i pasti. Inoltre nell’83% dei casi aiuta a ridurre le richieste insistenti di cibo dei cani durante il dimagrimento.
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE
Un elevato contenuto di proteine aiuta a mantenere la massa muscolare durante il periodo di dimagrimento.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Peso ideale (kg)
|Inizio
|Dopo 4 settimane
|Mantenimento
|-
|(g)
|(g)
|(g)
|10
|148
|126
|139
|12
|169
|145
|159
|14
|190
|163
|179
|16
|210
|180
|198
|18
|229
|197
|216
|20
|248
|213
|234
|25
|293
|251
|277
|30
|336
|288
|317
|35
|378
|324
|356
|40
|417
|358
|393
|45
|456
|391
|430
|50
|493
|423
|465
|55
|530
|454
|500
|60
|566
|485
|533
|70
|635
|544
|599
|80
|702
|602
|662
|90
|767
|657
|723