La socializzazione dei cani adulti

Ansia sociale nei cani

Come favorire la socializzazione di un cane adulto

Sfortunatamente, non tutti i cani saranno introdotti alla vita sociale correttamente fin da cuccioli.Potresti avere adottato un cane anziano che è sempre stato tenuto in casa o forse il tuo cucciolo era affetto da qualche patologia che non gli ha permesso di esplorare il mondo. Potresti anche essere stato costretto a stare in casa con il tuo cucciolo durante un lockdown.Qualunque sia il motivo, se il tuo cane non approfitta di questa finestra iniziale, per te sarà più difficile esporlo a esperienze non familiari una volta diventato adulto. Ma certamente è ancora possibile per il tuo cane fare progressi grazie ad un po' di pazienza e un approccio graduale ma stabile.Se il tuo cane diventa nervoso o aggressivo in presenza di altri cani o persone, abbaiando o cercando una via di fuga, potrebbe essere il segnale che ha bisogno di essere integrato nella società.Inoltre potresti osservare lo sviluppo di nuovi comportamenti con il passare del tempo o con un cambio nella routine. Un cane adottato durante la pandemia sarà abituato alla tua presenza costante e potrebbe soffrire di ansia da separazione una volta da solo. Potrebbe anche essere infastidito dalla presenza di altri cani dopo aver trascorso tanto tempo dentro casa. Scopri di più sull'ansia da separazione nei cani qui È importante essere realistici quando si introducono i cani adulti alla vita sociale. Se non hanno avuto questa possibilità da cuccioli, saranno svantaggiati e potrebbe non essere possibile metterli a loro agio con tutte le esperienze che vivranno.In base alle pregresse esperienze del tuo cane, il tuo obiettivo potrebbe essere semplicemente proporre abbastanza stimoli in modo che si senta sicuro nell'ambiente circostante e non in ogni situazione del mondo esterno.La cosa più importante da ricordare è di non mettere fretta a un cane adulto. Non apprende le nuove esperienze come un cucciolo, per cui devi lavorare a un ritmo adatto alle sue esigenze.Devi anche tenere in considerazione se è affetto da dolori (ad esempio artrite) o da una disabilità intellettiva che potrebbero rendere la sua socializzazione difficile. Se pensi che questo sia il tuo caso, non esitare a contattare il tuo medico veterinario.Il modo migliore per iniziare è trovare un ambiente in cui il tuo cane si sente già a suo agio e progredire lentamente da lì. Ad esempio, se stai cercando di presentare al tuo cane amici e familiari, queste persone devono avvicinarsi al tuo cane tenuto al guinzaglio lentamente e una alla volta, mantenendo un tono di voce basso e tranquillo. Permetti loro di dare al tuo cane dei giocattoli e se il tuo cane mostra ansia, termina la sessione e riprova in un altro momento. È importante terminare una sessione di socializzazione in modo positivo, per cui ricordati di portare giocattoli e snack.Incoraggiamento, positività e pazienza giocano un ruolo importante nella socializzazione del tuo cane: i tuoi sforzi verranno ricompensati. Ogni volta in cui il tuo cane fa progressi o cerca di vincere le sue paure, premialo lodandolo ed offrendogli il suo gioco o snack preferito. Ricordati di limitare il numero di snack e di ridurre la quantità dei pasti principali per equilibrare le calorie assunte nell'arco della giornata.Introdurre un cane adulto alla vita sociale può richiedere tempo e potresti vivere delle battute di arresto durante il percorso. Non lasciarti scoraggiare, dato che i vantaggi a lungo termine per te e il tuo cane valgono il tempo e gli sforzi profusi. Rivolgiti sempre al tuo medico veterinario che potrà supportarti in modo efficace durante il processo di socializzazione del tuo cucciolo o del tuo cane adulto.