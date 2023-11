Il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) è una proteina presente nelle aree del cervello associate con l'umore, le emozioni e la cognizione.

Chiedi aiuto

Pianifica con anticipo quando sta per avvicinarsi il periodo in cui sarai fuori casa più spesso. Puoi gestire la transizione per il tuo cane creando una rete di persone che possano aiutarti. La famiglia, gli amici, i dog sitter e i centri diurni possono aiutarti a mitigare il cambiamento per il tuo cane. Assicurati di avvalerti del loro supporto prima di introdurre il cambiamento nella tua routine, così il tuo cane potrà abituarsi alla loro presenza.

Per quanto tempo dovresti lasciare solo il tuo cane?

Se il tuo cane soffre di ansia da separazione o hai trascorso molto tempo a casa con lui, potresti dover iniziare con periodi di separazione più brevi. Potresti anche iniziare introducendo dei periodi di separazione quando sei ancora in casa, come ad esempio in un'altra stanza. Una volta che il tuo cane si sente a suo agio, puoi gradualmente prolungare la durata dei periodi di separazione.



Se il tuo posto di lavoro permette ai dipendenti di portare con sé i propri animali domestici in ufficio, potrebbe essere utile per limitare il tempo che il tuo cane trascorre a casa da solo. Tuttavia, è importante ricordare che il tuo cane deve imparare a trascorrere del tempo da solo in modo da essere ben preparato nel caso in cui non possa essere portato in ufficio.

Consigli per quando lasci il tuo cane da solo

I seguenti suggerimenti possono essere utili quando inizi a trascorrere più tempo lontano dal tuo cane.

Utilizza attività di arricchimento

Utilizza giochi alimentari o nascondi il cibo in giro per la casa quando sei via. In questo modo il tuo cane avrà qualcosa da fare, il suo cervello sarà stimolato e potrà esprimere i suoi comportamenti naturali. Inizia gradualmente e permetti al tuo cane di abituarsi ai giochi alimentari quando sei ancora a casa prima di lasciargliene uno quando è da solo.

Lascia il tuo odore

Quando lasci il tuo cane da solo, assicurati che disponga di un posto confortevole e silenzioso dove possa riposare e in cui lasciargli uno snack o un giocattolo. Puoi anche lasciargli una coperta o un indumento con il tuo odore: in questo modo si sentirà ancora più tranquillo.

Lascia accesa la radio o la TV

Lasciare accesa la TV o la radio o ascoltare della musica quando sei lontano da casa può aiutare a rilassare il tuo cane. In questo modo la tua casa sarà meno silenziosa in tua assenza.

Controlla l'alimentazione del tuo cane

A volte, la nutrizione può aiutare i cani ad adattarsi a situazioni stressanti e a mantenere il loro equilibrio emotivo. Rivolgiti al tuo medico veterinario che ti saprà consigliare l'alimento più adatto per il tuo animale domestico. Il tuo medico veterinario potrebbe suggerirti Royal Canin Canine Calm, si tratta di un prodotto secco che contiene nutrienti come proteine del latte e triptofano che donano serenità e benessere all'animale.

Chiedi consiglio a un esperto

Se il tuo cane soffre di ansia da separazione, non accusare te stesso e non cercare di gestire il problema da solo. Rivolgiti per prima cosa al tuo medico veterinario se pensi che ci sia un problema. Il tuo medico veterinario potrebbe indirizzarti verso un esperto del comportamento che potrà offrirti supporto aggiuntivo e indicazioni specialistiche. E ricorda, qualunque approccio decida di adottare, prevenire o ridurre l'ansia da separazione nei cani richiede molta pazienza e amore. Per cui sii gentile con te stesso e con il tuo cane.