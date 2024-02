Quali problemi possono insorgere nella cute del cane?

Un particolare problema è il danneggiamento o perdita del biofilm protettivo situato sulla cute del cane. Questo viene creato dal sebo che protegge la pelle del cane da agenti irritanti esterni. Questa barriera cutanea, se sana, ospita inoltre i batteri benefici che aiutano a prevenire la moltiplicazione dei batteri "cattivi", i quali causano irritazione o altri problemi cutanei.

Alcune razze di cani presentano specifici problemi legati alla cute. Le razze con pliche cutanee, come i Carlini o i Bulldog, possono soffrire di irritazione in quanto le pliche cutanee possono ospitare batteri. I cani di taglia piccola, famosi per la qualità del loro mantello, possono avere una pelle particolarmente sensibile ed essere a rischio di perdita, fragilità del pelo o perdita di colorazione del mantello, ad esempio negli Schnauzer Nani o negli Shih Tzu.

In che modo l'alimentazione del cane influisce sulla salute cutanea?

Una corretta alimentazione, con la giusta combinazione di nutrienti, può contribuire a mantenere in salute la pelle del cane.

Il cane necessita di proteine per il corretto sviluppo di pelle e pelo. Idealmente, le proteine devono essere altamente digeribili e provenire da una fonte di alta qualità. Questo rende più semplice la digestione da parte del tratto gastrointestinale del cane e l'assorbimento delle proteine. Analogamente, gli acidi grassi polinsaturi sostengono lo sviluppo di pelle e pelo, e se nell'alimentazione del cane è presente una quantità adeguata di acidi grassi omega 3 e omega 6, questi possono aiutare a gestire il prurito e l'irritazione cutanea.

L'alimentazione può inoltre proteggere dai fattori esterni includendovi le vitamine A, B e D ed incoraggiando l'adeguato funzionamento delle cellule epiteliali con l'inserimento di zinco. Viene inoltre utilizzato il rame per migliorare la colorazione del mantello.

I cani possono risultare ipersensibili o addirittura allergici a determinati componenti alimentari, il che può portare a sintomi di irritazione cutanea.

In caso di dubbi sulla salute cutanea del proprio cane, consultare il Medico Veterinario, il quale potrà dare consigli sulle ipersensibilità e allergie, e sulla migliore alimentazione per il tuo animale domestico.