Cosa provoca la forfora nel mio cane?

Una delle cause più comuni della forfora nel cane è un'alimentazione priva dei nutrienti necessari o della migliore qualità, indispensabili per lo sviluppo di un mantello e una cute sani. Gli acidi grassi essenziali, come gli omega 3 e gli omega 6, sono fondamentali per la pelle del tuo cane e, poiché non possono essere sintetizzati internamente dal tuo animale domestico, devono essere inclusi nella sua alimentazione.

Anche le proteine sono molto importanti. La cute e il pelo del tuo cane richiedono il 30% del suo apporto giornaliero di proteine per crescere e svilupparsi, pertanto la sua alimentazione deve prevedere fonti proteiche altamente digeribili e di elevata qualità. La vitamina A è fondamentale poiché aiuta a regolare la crescita delle cellule cutanee e la produzione di sebo.

La forfora dei cani può anche essere legata all'ambiente. La perdita di pelo stagionale è normale per molte razze di cani, ma se l'ambiente in cui vivono è particolarmente caldo o freddo è possibile che si scatenino reazioni cutanee e si interrompa la produzione di sebo, agevolando la formazione della forfora. Ad esempio, un ambiente particolarmente caldo può seccare rapidamente la cute del tuo cane.

La forfora può anche essere sintomo di un'infestazione parassitaria. I pidocchi e gli acari del genere Cheyletiella possono causare la forfora poiché irritano la cute. L'irritazione porta il cane a grattarsi e la pelle ne risente. L'acaro Cheyletiella, in particolare, causa la desquamazione della pelle, provocando al cane prurito, forfora e perfino perdita di pelo.

Come posso risolvere il problema della forfora del mio cane?

Se noti forfora, forte prurito, l'animale che si gratta e altri problemi cutanei, consulta un Medico Veterinario. Sebbene la forfora sia una condizione comune, il Medico Veterinario visiterà il tuo cane per escludere eventuali altre malattie della pelle del cane, come la dermatite atopica. Effettuerà un esame e vari test, in modo da fornire il trattamento giusto per il tuo animale domestico, fondamentale in caso di parassiti.

Se lo desideri, puoi anche gestire in modo proattivo la forfora nel tuo cane, attenendoti alle indicazioni seguenti: