Il tuo cane sa come prendersi cura di se stesso: ad esempio, occasionalmente, potresti vederlo grattarsi per liberarsi di insetti e altri irritanti. Tuttavia, se il tuo cane continua ad avere prurito per diversi giorni o noti che la sua pelle è infiammata, è possibile che ci siano dei problemi.

Prurito dovuto a insetti e pulci presenti sul cane

Una delle cause più comuni di prurito costante è la presenza di parassiti sul tuo cane: pulci, pidocchi e altri insetti o acari causano irritazione cutanea al tuo animale domestico. Il trattamento antipulci dovrebbe diventare parte della routine del tuo cane per ridurre il rischio di infestazione. Per gli acari della polvere e altri parassiti esterni presenti nella tua casa, puoi evitare che l'irritazione cutanea del tuo cane si aggravi passando l'aspirapolvere regolarmente e fornendogli un materasso o un letto antiacaro.

Tuttavia, il prurito del tuo cane potrebbe essere imputabile a cause più complesse, ovvero le allergie.

Allergie del cane

Alcuni cani hanno una predisposizione genetica a reazioni allergiche cutanee, come la "dermatite atopica". In alcuni Paesi questa patologia colpisce una percentuale significativa della popolazione canina e alcune razze, come il Bulldog Francese, il Pastore Tedesco o il Labrador Retriever, sono più a rischio di altre.

La dermatite atopica si verifica perché le difese naturali del tuo cane rispondono in maniera eccessiva a un elemento ambientale. La sensibilità della pelle aumenta e il cane avverte un forte prurito, che tenta di gestire grattandosi in modo vigoroso. Questo comportamento può essere causa di problemi cutanei poiché può portare alla formazione di abrasioni o ulcerazioni, che rendono il cane più incline ad altre infezioni o, in casi peggiori, alla perdita del pelo del cane.